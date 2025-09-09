El «Gordo Dan» explotó tras la reunión de la mesa política y desató la guerra libertaria

¿Quién es el Gordo Dan?

Dan es un referente surgido de las redes socailes -ahora conduce en programa en el straming Carajo que se llama La Misa- que forma parte de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación vinculada a Santiago Caputo, otro de los miembros de la mesa política. Aunque ahora integran el mismo espacio, Karina y Caputo vienen tensionado su relación desde principio de año, cuando comenzó una discusión sobre cómo debe de ser el armado electoral de La Libertad Avanza, que quedó en mano de las hermana del presidente.

Además de esa pelea, Dan tuvo un cruce con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que le reprochó una declaración en la que insultó a Luis Juez porque votó a favor de rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.