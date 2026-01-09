El Gobierno subastará un terreno premium frente al mar en Pinamar

El terreno no tuvo oferentes en la subasta de septiembre y ahora regresa al mercado como uno de los más codiciados, tanto por su ubicación estratégica como por el crecimiento que experimentó Pinamar en los últimos años. Sin embargo, en 2018 también buscó un comprador en una subasta de US$2.150.000 y no encontró oferente.
La operación se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales.