El Gobierno prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, dos caminos clave que cruzan el territorio bonaerense

Autopista al sur

Los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur comprenden:

Autopista Ezeiza-Cañuelas , desde el final de la Autopista Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires). Son 30,39 km.

, desde el final de la Autopista Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires). Son 30,39 km. Autopista Riccheri , desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires). Son 13,86 km.

, desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires). Son 13,86 km. Autopista Jorge Newbery , desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires). Comprende 6,05 km.

, desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires). Comprende 6,05 km. Ruta Nacional 3 , desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires). Son 615,52 km.

, desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires). Son 615,52 km. Ruta Nacional 205 , desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires). El tramo es de 1,21 km.

, desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires). El tramo es de 1,21 km. Ruta Nacional 205 , desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires). Son 253,82 km.

, desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires). Son 253,82 km. Ruta Nacional 226, desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

Por la pampa

El segundo es el Tramo Pampa, que abarca la Ruta Nacional 5 que une la Ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa:

Ruta Nacional 5 , desde Luján (Buenos Aires) Km 65 hasta Luján (Buenos Aires) Km 73. Son 8 km.

, desde Luján (Buenos Aires) Km 65 hasta Luján (Buenos Aires) Km 73. Son 8 km. Ruta Nacional 5, desde el empalme del Acceso Oeste (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 en Santa Rosa (La Pampa). Abarca 538,65 km.

En total son 1.871,8 kilómetros a licitar. 1.325,15 kilómetros corresponden a los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, y 546,65 kilómetros al tramo Pampa.