El gobierno logró refinanciar el 100% de la deuda, pero a tasas del 75%; subió el Riesgo País

Esto deja en evidencia la desesperación con que el Gobierno busca secar la plaza de pesos de cara a las elecciones, aunque el equipo económico y el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante el Congreso, calificaron a estas tasas de “endógenas”, es decir, definidas por el mercado.

En ese contexto, el Riesgo País subió hoy 2,5% hasta 850 puntos, luego de dispararse ayer en más de 14%. En dólar, en tanto, bajó un 4,51% en su versión oficial: arrancó la ruda a 1365, llegó a cotizar a 1.377 y cerró a 1310. El “blue” bajó a 1.320.