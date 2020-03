El gobierno le exige a las prepagas que no corten ni aumenten el servicio por 180 días

Es en el marco de las medidas de urgencia para que ninguna persona se quede sin servicio a falta de pago. Ahora el gobierno se embarca a la tarea de conseguir las camas y respiradores faltantes para abastecer al sistema de Salud antes del aumento de casos.

El gobierno nacional les exigió a las empresas de medicina prepaga que mantengan el servicio y no realicen cortes por al menos 180 días, para aquellas personas que no puedan pagarlo. Al mismo tiempo, les pidió que no aumenten las cuotas por el mismo.