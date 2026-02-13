El gobierno identificó a 17 manifestantes a los que vinculó con las molotov y los denunció por «terrorismo»

Según el texto, los disturbios no fueron episodios aislados sino parte de un accionar que buscó “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”.

Las identificaciones que distribuyó Seguridad en el documento mencionado se realizaron, en parte, a través del análisis de las imágenes de las transmisiones en vivo de TN, C5N, LN+ y A24. Monteoliva agregó que también se analizaron cámaras de seguridad.

Aunque Seguridad realizó esas identificaciones será la Justicia Federal la que determine si corresponde formular imputaciones formales. En principio, ni Monteoliva ni el documento presentado precisaron si alguna de esas personas aparece en el video viral en el cual se ve a encapuchados preparando bombas molotov ante la mirada pasiva de la Policía Federal, que parece dejarlos actuar.

Entre los señalados por seguridad figuran Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan, cuyas imágenes aparecen en las coberturas televisivas. En la nómina también aparecen Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Según el documento oficial, parte de esas identificaciones provienen de imágenes aportadas por WhatsApp y de capturas de pantalla de videos que circularon durante la jornada de disturbios frente al Congreso.

El listado se completa con Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato.