El Gobierno analiza desconocer la asamblea de la AFA si trata la reelección de “Chiqui” Tapia, y prepara una investigación

En un nuevo capítulo de la rivalidad entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Casa Rosada analizan la posibilidad de desconocer la legitimidad de la Asamblea General Ordinaria, en caso de votarse la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia, y en paralelo, el Banco Central de la República Argentina investiga a la asociación por supuesta violación del Régimen Penal Cambiario.

Pese a que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó que el Ministerio de Justicia podría intervenir la AFA si la orden del día de la Asamblea -que fue suspendida por una decisión administrativa- contiene la totalidad de los puntos, incluso los ocho observados, en la mesa chica que rodea al libertario analizan alternativas amparados en artículo 10 de la Ley 22.315.

“Si el Congreso es un nido de ratas, la AFA ni te digo”, sostuvo un funcionario con acceso al despacho presidencial. También cuestionó el presente del fútbol argentino, al que tildó de poco competitivo y de exportar a sus jugadores cada vez más temprano, por lo que contrapuso como salida la necesidad de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), la principal cruzada con la AFA.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, en la administración libertaria prefieren evitar las consecuencias que implicaría la intervención, lo que podría generar la descalificación o expulsión de la Selección del seno de la FIFA y afectar directamente al último plantel campeón del mundo, de gran presente.

Bajo esa posibilidad, en su lugar, analizan declarar irregular los efectos administrativos a la Asamblea si votan la continuidad de su titular.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, planteó Vitolo hoy en declaraciones a Radio Rivadavia.

El pasado martes la IGJ falló a favor de Talleres de Córdoba y en contra de Tapia, y suspendió la Asamblea, dejando sin chance la posibilidad de anular los descensos y volver a los 30 equipos en Primera División. El argumento utilizado es que la AFA incumple con las normas al insistir en presentar una nueva reforma del Estatuto, con una pendiente de aprobación en la que se establece la incorporación al Comité Ejecutivo de tres vocales que podían ser el Presidente o Vicepresidente de la Nación, un gobernador o vicegobernador, y un senador o un diputado nacional.

“En caso de que alguno de ellos, por cualquier causa, cesara en su cargo como integrante el Comité Ejecutivo, será el mismo Comité Ejecutivo el que elegirá un integrante para cumplir el término del mandato, con las mismas condiciones, ad-referéndum de la Asamblea”, aclara el artículo 35 que despertó la atención del organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

De persistir con tratar la reelección de Tapia en la Asamblea General Ordinaria prevista para mañana, anticiparon que lo considerarán “un acto nulo que no tendrá efecto” y judicializarán el proceso.

Supuestas irregularidades en el BCRA y sumario abierto

En paralelo, por los pasillos de Balcarce 50 revelaron que el equipo a cargo del titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausilli, investiga a la asociación por una presunta “utilización de donaciones para filtrar pagos de sponsor”, y así evitar impuestos.

Consultados, desde del BCRA prefirieron no emitir comentarios al respecto. Fuentes de gobierno garantizaron que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, a cargo del control del sistema financiero, abrió un sumario hace un mes por este tema y sigue de cerca los balances de la AFA por supuestas irregularidades en la liquidación.

En palabras libertarias, a la entidad que conduce “El Chiqui” Tapia se la investiga por violación del Régimen Penal Cambiario, un nuevo blanco de ataque que se suma a la contienda por el futuro del fútbol argentino.

Mientras tanto, en Viamonte 1366 celebran el respaldo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de una nota firmada por su presidente, José Orlando Montealegre, y se prepara para garantizar la Asamblea convocada para el jueves.

“¡Segundos Afuera! ¡Box! Señores y Señores comienza el segundo roud. Nos vemos el Jueves en la Asamblea, o sea toda la Asamblea, digamos que será total e integra. ¡La Fuerzas del Cielo Proveerán! Oportunamente… en fin. Mientras tanto, hoy Selección y mañana Conmebol!”, planteó la mano derecha de Tapia a través de sus redes sociales junto a una foto del titular de la asociación con el capital y astro del fútbol argentino, Lionel Messi, y Rodrigo De Paul.

Comparte esto: Facebook

X