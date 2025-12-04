El Galpón de las Artes cierra el Festival de Estrenos con “(Silencio)”

Este viernes a las 21:30, en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) se estrenará “(Silencio)”, una obra de teatro físico para todo público. El debut marca el cierre del Festival de estrenos y anticipa la temporada 2026.

La obra, escrita e interpretada por Mariano Rodríguez y Thomas Lacerenza, rememora el cine mudo y se divide en seis actos. Se trata de una propuesta sensorial y visual donde el cuerpo y el gesto construyen historias, acompañadas por música original compuesta especialmente para resaltar las emociones que emergen detrás del movimiento y del silencio. El elenco se completa con Paula Goiburu y Silvia González.

La función había sido reprogramada por cuestiones personales y este fin de semana cierra el ciclo de producciones que integran la cartelera 2026. El estreno se suma a las recientes presentaciones de “Nascere, parte 1”, última producción teatral del grupo gestor de la sala en el marco de su 30 aniversario, y a la doble función del cortometraje marplatense “Solo”, de Marcos Janna.

El Galpón de las Artes funciona bajo la modalidad sin barrera de boletería: el público ingresa por orden de llegada, con prioridad para quienes hayan reservado previamente, y al finalizar la función realiza un aporte económico voluntario de acuerdo con sus posibilidades.

La sala continúa además con la campaña #MiButacaEnElGalpón, iniciativa que celebra los 30 años de trabajo independiente en Mar del Plata. Ya fueron apadrinadas 90 butacas de la meta de 120 gracias al aporte de la comunidad, y aún hay tiempo para sumarse con pequeñas acciones de apoyo.