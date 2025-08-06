El Galpón de las Artes celebra a los más chicos con “El show de Simón”

Tras una exitosa gira europea, Sol Lavítola presentará este domingo 10 a las 17:00 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) el espectáculo de marionetas de hilo “El show de Simón”, una propuesta ideal para compartir en familia.

Esta propuesta forma parte de la programación de agosto del espacio cultural, que estará dedicada a los más chicos. “El show de Simón” combina la destreza de Lavítola con sus marionetas de hilo y una historia que, según la artista, posee un “lenguaje universal que trasciende el idioma”.

“El Galpón de las Artes es un lugar que conozco y que me conoce mucho, un teatro donde se respira arte y comunidad. Me hace muy feliz compartir ‘El show de Simón’ en ese espacio tan querido”, destacó Lavítola, quien además prepara una sorpresa artesanal para cada niño presente.

Lavítola, discípula de Pepe García, lleva trece años perfeccionando su arte con la marioneta Simón. Desde su primera gira europea en 2013, ha presentado su espectáculo en países como Rumania, Alemania, Italia y España, incluyendo la Casa Museo de Federico García Lorca.

“Este espectáculo fue mutando y creciendo con los años, a partir de las miradas y consejos de colegas y amigos, y sobre todo a partir de la respuesta del público en cada rincón donde se presentó”, señaló la artista, quien también integra la compañía Ánima junto a Lucila Manso.