El Galpón de las Artes celebra 30 años y abrirá temporada con “Mundo Masliah”

El Galpón de las Artes celebrará sus 30 años de trayectoria el 3 de enero a las 20:30 en su sede de Jujuy 2755, con una jornada especial que incluirá un brindis con artistas, productores y espectadores, y el reestreno de “Mundo Masliah”, espectáculo dedicado a la obra del músico y escritor uruguayo.

La celebración comenzará con un brindis conmemorativo y palabras de los directores, seguido de una recorrida por la sala para conocer las nuevas butacas donadas por la Biblioteca Juventud Moderna, instaladas gracias al acompañamiento de la comunidad en la campaña #MiButacaEnElGalpón.

El encuentro busca poner en valor tres décadas de trabajo ininterrumpido, sostenido sin barreras de boletería y bajo el modelo de Cooperación Solidaria. “Todo lo recaudado volvió a la comunidad en formato de nuevas producciones, en mejoras edilicias para recibirlos, en espacios de encuentro fraternal. Una utopía que abraza el teatro como trabajo, desde un modelo de funcionamiento contrario al individualismo y a las lógicas de acumulación de ganancia, nuestra sala no acumula, redistribuye con equidad lo que el trabajo colectivo genera”, subrayaron Claudia Balinotti y Mariano Tiribelli.

A las 21:30, el escenario recibirá a “Mundo Masliah”, obra dirigida por Oscar Miño e interpretada por Marcelo Goñi, Alita Núñez, Dana Mulieri y Axel Otarola. El espectáculo se adentra en la vasta producción teatral y musical de Leo Masliah, donde conviven música académica, jazz y canción popular con textos que interpelan la lógica cotidiana mediante el humor y la ironía.

Con proyección hacia 2026, la propuesta ofrece un recorrido por repertorios del artista uruguayo y material original, ideal para quienes buscan iniciar el año con ingenio y lucidez.