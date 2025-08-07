El Galpón de las Artes anunció una destacada programación para agosto

El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) presenta durante agosto una variada programación que incluye cine de comedia, música internacional y dos destacadas piezas teatrales. Para asistir a cualquiera de estos eventos, se recomienda reservar con antelación a través de www.galponartes.com o por WhatsApp al +542234964030.

El viernes 15 a las 20:30, El Galpón de las Artes será escenario de una función especial con una selección de los mejores cortometrajes de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Comedia FUNCINEMA. Esta proyección anticipa la 11ª edición del festival, que se realizará en septiembre con múltiples sorpresas.

El sábado 16 a las 18:00, regresa “Varietres”, un espectáculo familiar dirigido e interpretado por Alicia Olea, Morena Gutiérrez y Wanda Mañas. La obra presenta a tres personajes -Norma Peña, María Luisa y Míster Hoop- que enfrentan los ritmos del tiempo con agilidad y sensibilidad.

El domingo 17 a las 19:00, se presenta “Cambiá esa cara”, escrita y dirigida por Natalia Kramer. Interpretada por Axel Otarola, Mariano Rodríguez, Alita Núñez, Candela Franiuk, Cecilia Leonardi y Mariana Cammi, esta pieza teatral, inspirada en una historia real, combina elementos realistas y fantásticos. La obra explora maternidades ambivalentes y contradictorias, con un secreto que palpita como una bomba de tiempo, en un drama narrado con toques de comedia.

El viernes 22 a las 20:30, El Galpón de las Artes recibe a “Je suis Nenette”, un proyecto liderado por la cantante y compositora uruguaya Melaní Luraschi. Este espectáculo revaloriza la obra de Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick, conocida como Nenette, coautora junto a Atahualpa Yupanqui de canciones como “Luna tucumana” y “El arriero”.

El evento incluye un concierto con temas del álbum “Je suis Nenette”, la proyección de un cortometraje documental de 15 minutos y un conversatorio sobre creación artística, perspectiva de género e investigación biográfica, coordinado por la periodista Paola Galano.

Finalmente el sábado 23 a las 20:30, la compañía Musa Híbrida presenta “Insomnia”, dirigida por Martín Pereyra y protagonizada por Leonela Laborde. Inspirada en la vida y obra de Alejandra Pizarnik, esta pieza poética visual celebra los diez años de trabajo independiente de la compañía. Una experiencia teatral única que invita al público a sumergirse en un universo de imágenes y emociones.