El fútbol de marplatense de luto : falleció Carlos Cubero

A los 75 años de edad., luego que » el electrocardiograma ayer le había dado bien … evidentemente se relajó, y se entregó …» dijo Fabián «Poroto» Cubero, con total entereza y entendiendo que hacía algunos años que Carlos Cubero estaba con algunos problemas de salud que incluía una afección cardíaca y problemas de movilidad, falleció este viernes 8 de agosto, siendo despedido por el mundillo futbolero de Mar del Plata, que recordó sui faz de goleador en la década del ’60 con las camisetas de Cadetes de San Martín y de Alvarado, por ejemplo, y luego en su rol de DT en San José en 1991/92 .

«Carlitos no era un nueve de área. Era un goleador implacable, pero llegando desde atrás, y con buen juego..» lo recordó Carlos Horacio Miori ( el más pequeño en la foto blanco y negro, con Cubero en el medio, y a la izquierda Osvaldo Stringa, hermano del también ex futbolista Horacio)

Alberto Paéz y el «Pato Posadas también se refirieron por radio Éter esta tarde, a su bonhomía y a la buena lectura del juego que tenía el también padre de Cristian y Soledad, y esposo de ña «negra2 Ángela, como Carlos la llamaba.

Así se suma a Larry Méndez, ex futbolista de Alvarado, fallecido esta semana, para seguir enlutando al fútbol de la ciudad.

Cubero fue empelado de Casinos, amante del fútbol y de su familia, que a pleno estuvo en el velatorio hasta las 23.00 de este viernes y que mañana a las 08.30 sus restos serán traslados a un cementerio privado.