El fútbol argentino, donde chuparle las medias a “Chiqui” Tapia tiene recompensa

Rosario Central recibió el título de Campeón de Liga por haber quedado primero en la tabla anual, en el que es un nuevo y vergonzoso escándalo en el fútbol argentino.

El “Canalla” ya era uno de los equipos que estaba en el ojo de la tormenta, debido a los fallos arbitrales favorables que recibió a lo largo de todo el Torneo Clausura. A los dirigidos por Ariel Holan le dieron cinco penales a favor en este semestre y no le expulsaron jugadores durante el tiempo reglamentario de ningún partido en todo el año.

Como si esto fuera poco, este jueves les dieron el título de Campeón de Liga por liderar en la tabla anual con 66 puntos, en una decisión que se tomó totalmente de la nada.

¿Será el miedo a que Rosario Central no salga campeón del Torneo Clausura pese a terminar primero en su zona, tal como ocurrió en el Torneo Apertura?

Se ve que la bandera de “Gracias ‘Chiqui’” cuando se confirmó el regreso de Ángel di María que se colgó en el Gigante de Arroyito tuvo un efecto positivo.

Otro de los escándalos que involucró a un equipo de Primera División este año tuvo que ver con Talleres de Córdoba. En el 2024, su presidente, Andrés Fassi, acusó a Tapia de perjudicar permanentemente a su club tras la eliminación ante Boca en la Copa Argentina.

Pero como este año estaba complicado con el descenso, Fassi salió a retractarse e incluso invitó a Tapia a Córdoba. Finalmente, Talleres se salvó del descenso.

Se ve que la disculpa a Tapia tuvo un efecto positivo.

Otros dos equipos que están en Primera, pero que ascendieron con fallos arbitrales descarados fueron Deportivo Riestra y Barracas Central. Este último tuvo como presidente a Tapia hasta el 2020 y no para de hacer reformas en su estadio pese a tener un ingreso prácticamente nulo por parte de sus socios.

En los últimos años, estos dos equipos se vieron favorecidos incluso en la Primera División de manera asquerosa. Lo peor es que todo jugador o técnico que se anime a denunciar públicamente estas situaciones termina sufriendo diversas sanciones.

Se ve que ser amigo del poder tiene su efecto positivo.

Por último, pero no menos importante, en la Primera Nacional se vio como Deportivo Madryn fue beneficiado alevosamente durante todo su andar en el Reducido.

Primero en los cuartos de final contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy, luego de que le dieran por perdido a estos últimos el partido por supuestas amenazas al árbitro que en los últimos días el fiscal de la causa decidió desestimar.

Luego en las semifinales, por sancionar al director técnico de Deportivo Morón por cuestionar a Tapia y al tesorero de AFA y patotero de redes sociales, Pablo Toviggino, además de que en el partido de vuelta se dio un arbitraje que benefició descaradamente a Deportivo Madryn y todo terminó a las piñas.

Pocas semanas antes, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, dijo presente en la presentación del Torneo Regional Federal Amateur y le confesó a la Agencia Noticias Argentinas que con Tapia y Toviggino todo es “más fácil”.

Se ve que hacerle favores y hablar bien de Tapia tiene su efecto positivo.isyg9g

El fútbol argentino, donde chuparle las medias al “todopoderoso” Tapia tiene sus beneficios.

Nicolás Greco