“El funeral de los objetos” hará una nueva temporada en la Sala Melany

El próximo 7 de enero a las 21:00 estrenará en la Sala Melany (San Luis 1750) una nueva temporada de “El funeral de los objetos”, el musical creado por Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano que ya lleva seis años en cartel. La obra se presentará todos los miércoles de enero y febrero.

Con más de 150 funciones realizadas y más de 40.000 espectadores, “El funeral de los objetos” indaga sobre el vínculo emocional entre las personas y los objetos.

En un mundo donde las relaciones humanas se tornan cada vez más complejas, los objetos se convierten en servidores de nuestros deseos, frustraciones y miedos. La historia se centra en un grupo de desconocidos que se reúnen tras ver un anuncio en el subte para asistir a un funeral muy particular.

Con humor, emoción y profundidad, “El funeral de los objetos” plantea preguntas sobre la identidad, el consumo y el lugar que ocupamos en una sociedad cada vez más materialista: ¿acaso los objetos nos constituyen? ¿Podemos ser tratados como objetos?, ¿soy un objeto para los demás?

El elenco está integrado por Martina Alonso, Fernanda Provenzano, Eugenia Fernández, Renzo Morelli, Nicolás Manasseri, Matías Zajic y Christian Edelstein. En el piano se alternarán Facundo Cicciu y la marplatense Camila Suero.