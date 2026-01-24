El frente marítimo expuesto al salitre devasta edificios costeros: Ex concejal no trató el tema desde 2024

La erosión en especial en el frente marítimo de la ciudad viene afectando a generaciones de marplatenses. Angélica González ex concejal y ahora promocionada a la secretaría Legal y Técnica por la obediencia debida para sortear obstáculos y dar luz verde a escandalosas compensaciones y excepciones a través de la Comisión de Obras que presidía hizo su diferencia.

No obstante ha vulnerado el interés general de los marplatenses, inversores y turistas de Mar del Plata, ignorando el tratamiento prioritario que significa el abordaje de los problemas de estructuras edilificias que sufren (con mayor o menor exposición) la totalidad de los edificios de la ciudad, en especial los que constantemente están sujetos a vientos con salitres propios del clima costero con mayor exposición.

En la carta recibida en nuestra redacción se expresa lo siguiente:

Estimada Concejal Angelica González: Ref: Nota Nro 49 Letra NP Fecha 06/05/24

Atento a la seriedad del derrumbe de un edificio en Villa Gesell, en el día de la fecha me dirijo a usted con relación a la solicitud de modificación de la Ordenanza que trata las normativas técnicas a las que deben ajustarse la ejecución de edificios seguros.

En la fecha, los distintos medios que trataron la información sobre el caso mencionado plantearon en un principio distintas hipótesis de causas. La información se centró, en un principio, en la circunstancia de la existencia de trabajos de obra que no contaban con la correspondienteautorización municipal. Luego de la intervención de distintos especialistas especialmente del área de la arquitectura y de la ingeniería se habría llegado a una conclusión preliminar que apunta a lo siguiente: en dicho edificio, construido hace unos 40 años se emplearon materiales del lugar, especialmente arena silícea de origen marino, sin haber sido adecuadamente lavada para quitar el salitre.

Esta circunstancia a través del tiempo afecto, sin lugar a dudas, la armadura de hierro de la estructura de hormigón, que fue perdiendo progresivamente resistencia hasta el momento del

colapso actual. Lo ocurrido, indiscutiblemente es muy serio y en mayor escala se repite frecuentemente, en ciudades frente a la costa, con la caída de balcones. Estas circunstancias han determinado la sanción de ordenanzas que exigen periódicamente la conservación y mantenimiento de las fachadas de los edificios próximos a la costa marina.

Atento a que el agua de napa y de pozo que normalmente se consume en la ciudad de Mar del Plata, contiene componentes químicos que también atacan deteriorando las estructuras de hormigón, en el edificio, donde actualmente vivo, oportunamente detecté problemas de filtraciones, que sin lugar a dudas estaban afectando la estructura de hormigón, contraté a mi

costa servicios profesionales, de arquitectos especializados a los efectos de realizar una evaluacióndel estado del edificio que a la fecha de la mencionada evaluación no contaba con el final de obra correspondiente.

Atento a las conclusiones de la investigación realizada, se presentaron actuaciones ante el área de obras privadas denunciando las irregularidades. Lamentablemente, “por circunstancias

desconocidas” la denuncia presentada por Exp: 2021-8617/3 se extravió lo cual motivó qué tuviera que reiterar la misma.

En el mes de enero del corriente año una arquitecta realizó una nueva evaluación con documentación fotográfica con la cual se realiza una nueva presentación actualizando la denuncia formalizada en el año 2021.

Lamento manifestar que, atento a lo actuado ante la Dirección de Obras Privadas, en lugar de tener una respuesta positiva, accionando ante el Director Tecnico de la obra, exigiendo la

realización de los trabajos necesarios a los efectos de corregir los evidentes vicios constructivos, con sorpresa se ha tomado conocimiento que el área mencionada ha otorgado el correspondiente final de obras, generando ello serias dudas sobre las conductas éticas y profesionales del personal interviniente.

Atento a ello entendiendo que la problemática planteada no puedes ir circunscribirse puntualmente a una sola obra sino que plantea la necesidad de una normativa, que debe elaborada y propuesta por el área a su a su cargo; normativa que abarque a la problemática en todas las obras de altura que están a una determinada distancia de la costa y que eventualmente pueden verse afectadas por filtraciones de la napa y el efecto del aire marino con contenido de salitre.

Sobre el particular y a los efectos que esa Comisión tenga la asistencia técnica necesaria para elaborar la propuesta de normativa le ofrecí a la Arq. Gargano los contactos en la Facultad de

Arquitectura.

Atento al tiempo transcurrido desde la presentación realizada (06/05/24) y considerando que una resolución sobre el particular abra de redundar en un instrumento en beneficios de la salud edilicia de frente costero de la ciudad solicito de Ud. se impulse el tratamiento del proyecto presentado.