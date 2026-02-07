El festival MarPlaneta finalizó con salas colmadas y anunció una nueva edición

El festival literario MarPlaneta cerró su primera edición con un balance ampliamente positivo, tras cuatro jornadas realizadas en el Centro de Creación Chauvin, con la participación de 20 escritores y miles de personas en charlas, presentaciones de libros y firmas.

Organizado por Grupo Planeta junto a la productora local Melina Cuschinir, el festival fue declarado de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC). El debut estuvo marcado por salas colmadas y una respuesta mayoritariamente del público marplatense, un aspecto especialmente destacado por la organización.

A lo largo del encuentro participaron Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Diego Sztulwark, Florencia Canale, Fabián Casas, Florencia Sichel, Nicolás Artusi, Adriana Riva, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Florencia Dapiaggi, Agustina Buera y Osvaldo Gross, conformando una grilla diversa que abarcó distintos géneros y miradas de la literatura y el pensamiento contemporáneo.

El cierre del ciclo se realizó con la charla “La crueldad y la soledad, dos síntomas actuales”, a cargo de Gabriel Rolón y Cynthia Wila, que colmó el escenario principal y fue retransmitida en otras salas también completas.

La última jornada combinó literatura, música y experiencias sensoriales con propuestas como “Poesía al atardecer” de Florencia Dapiaggi, “Cartografías del gusto” de Osvaldo Gross, un diálogo entre Dapiaggi y Agustina Buera sobre el amor, una orquesta de tango en vivo y un cierre musical que acompañó el clima festivo del encuentro. Todas las actividades finalizaron con firmas de libros, fortaleciendo el vínculo entre autores y lectores.

Con un inicio exitoso en enero y un cierre que superó las expectativas en febrero, MarPlaneta ya proyecta su segunda edición para 2027, consolidándose como un espacio de encuentro entre la literatura, el pensamiento y la comunidad.