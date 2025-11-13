Arte y Espectáculos, Teatro

El “Festival de Estrenos” de El Galpón de las Artes presenta “Solos, un lienzo en blanco”

por Redacción

La comedia dramática “Solos, un lienzo en blanco”, interpretada por María Cámpora y Emiliano Fernández, se presentará este viernes a las 21.30 y el domingo a las 20:00 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), en el marco del “Festival de Estrenos 2025”.

La propuesta se presenta como una invitación a revisar la mirada social sobre la soledad, habitualmente asociada a una connotación negativa. Desde esta premisa, la obra busca desmitificar ese concepto mediante un recorrido escénico que combina humor, poesía y signos de complicidad con el público.

La pieza plantea el encuentro de dos personas frente a un gran lienzo vacío. Según adelanta la sinopsis, “no saben si pintarlo, romperlo o esconderse detrás de él. La sala, como sus vidas, se convierte en un espacio suspendido entre la comedia y la poesía: un territorio donde la soledad se vuelve espejo, compañía y hasta motivo de risa”. En el transcurso de una hora, los intérpretes comparten microhistorias, recuerdos y confesiones que derivan en la creación de retratos inesperados.

“Solos, un lienzo en blanco” fue escrita por sus intérpretes y cuenta con la dirección de Sebastián Villar, actualmente residiendo en Brasil. En este contexto, la asistencia de dirección de Carmen Domínguez adquirió un rol indispensable. Asimismo, el diseño de iluminación, a cargo de Gustavo Martincic, constituye otro elemento central de la puesta.

