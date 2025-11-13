El “Festival de Estrenos” de El Galpón de las Artes presenta “Solos, un lienzo en blanco”

La comedia dramática “Solos, un lienzo en blanco”, interpretada por María Cámpora y Emiliano Fernández, se presentará este viernes a las 21.30 y el domingo a las 20:00 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), en el marco del “Festival de Estrenos 2025”.

La propuesta se presenta como una invitación a revisar la mirada social sobre la soledad, habitualmente asociada a una connotación negativa. Desde esta premisa, la obra busca desmitificar ese concepto mediante un recorrido escénico que combina humor, poesía y signos de complicidad con el público.

La pieza plantea el encuentro de dos personas frente a un gran lienzo vacío. Según adelanta la sinopsis, “no saben si pintarlo, romperlo o esconderse detrás de él. La sala, como sus vidas, se convierte en un espacio suspendido entre la comedia y la poesía: un territorio donde la soledad se vuelve espejo, compañía y hasta motivo de risa”. En el transcurso de una hora, los intérpretes comparten microhistorias, recuerdos y confesiones que derivan en la creación de retratos inesperados.

“Solos, un lienzo en blanco” fue escrita por sus intérpretes y cuenta con la dirección de Sebastián Villar, actualmente residiendo en Brasil. En este contexto, la asistencia de dirección de Carmen Domínguez adquirió un rol indispensable. Asimismo, el diseño de iluminación, a cargo de Gustavo Martincic, constituye otro elemento central de la puesta.