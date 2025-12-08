El fenómeno Vox Popurri abre el verano con funciones todos los domingos

El trío vocal y actoral Vox Popurri inaugura la temporada de verano 2026 en Mar del Plata con un espectáculo lleno de ritmo, ingenio y juegos vocales. El gran estreno será el 4 de enero a las 21:00 en la Sala Melany (San Luis 1750).

Tras un 2025 cargado de hitos -con funciones agotadas en Cuatro Elementos y la Sala Melany, presentaciones en el Teatro Astros de calle Corrientes y una participación especial en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio transmitida por Canal América- Vox Popurri inicia el nuevo año con una temporada veraniega que reafirma su crecimiento artístico y su conexión con el público.

El espectáculo, nominado a los Premios Estrella de Mar 2025 como Mejor Teatro Musical y a los Premios Hugo Federal, obtuvo el galardón a Mejor Dirección bajo la conducción de Mariano Magnífico. La propuesta se presentará todos los domingos de enero y febrero.

El fenómeno trasciende el escenario: además de su reconocimiento en salas de Buenos Aires, Córdoba y distintas ciudades del país, el grupo acumula más de 25 millones de reproducciones en redes sociales, con una comunidad en constante crecimiento y un estilo visual analógico que potencia su personalidad humorística y musical.