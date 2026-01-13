El fenómeno teatral “Un poyo rojo” se presentará en el Teatro Roxy

La exitosa obra argentina “Un poyo rojo” llegará a Mar del Plata con dos únicas funciones este sábado 17 y domingo 18 a las 21:00 en el Teatro Roxy (San Luis 1750), en una propuesta de teatro físico protagonizada por Luciano Rosso y Alfonso Barón, con dirección de Hermes Gaido.

A 15 años de su estreno, la obra se consolidó como un fenómeno internacional: estrenada en 2010 en una sala para 50 personas del Abasto Porteño, se instaló luego en Francia y recorrió escenarios de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. En su reciente regreso al país, fue vista por más de 1000 espectadores en el Metropolitan Sura.

La propuesta presenta un cruce singular entre danza, deporte y sexualidad, explorando a través del lenguaje corporal los límites del movimiento y sus múltiples interpretaciones. Con una combinación de acrobacia, comicidad y provocación, la obra invita a reírse de uno mismo y a reflexionar sobre las posibilidades físicas y espirituales del ser humano.

“Un poyo rojo” fue seleccionada por la Red de Teatros Alternativos en la Gira España 2010, recibió un subsidio Prodanza en 2009 y participó en numerosos festivales nacionales e internacionales, entre ellos el Festival de Teatro de Rafaela, el Festival OFF d’Avignon, el MPA-B de Berlín y el Encuentro Internacional de Danza de Quito.

En 2015 la obra inició su séptima temporada en Buenos Aires y emprendió su primera gira mundial de seis meses por países de Latinoamérica y Europa.