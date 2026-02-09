El ex obispo Carlos Malfa disertará con entrada libre en Mar del Plata

La charla “Carlos Malfa, un marplatense sin fronteras” se realizará este viernes 13 a las 19:30 en el Café Teatral del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), con entrada libre y gratuita, y contará con la participación del ex obispo de Chascomús Carlos Malfa. Será moderada por el periodista Nino Ramella.

La actividad propone un encuentro en el que el expositor abordará aspectos de su trayectoria en el país y en el exterior, vinculados con sus raíces en Mar del Plata y sus vivencias en el extranjero.

“Carlos Malfa, un marplatense sin fronteras” es una charla en la que el ex obispo reflexionará sobre su recorrido pastoral, su experiencia como misionero y su actual vida en Tierra Santa, donde desarrolla tareas de acompañamiento espiritual y atención a peregrinos en los Lugares Santos.

Malfa ejerció el ministerio episcopal durante 23 años en la Diócesis de Chascomús y, al estar próximo a cumplir 75 años, presentó su renuncia conforme a lo establecido por el Código de Derecho Canónico. El papa Francisco aceptó dicha dimisión por edad el 9 de enero de 2024.

Tras su renuncia, decidió continuar su servicio pastoral como misionero en Tierra Santa. Actualmente reside en la Basílica de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, integrado a la comunidad de frailes franciscanos. Junto a ellos desarrolla su misión de atención a los peregrinos en los Lugares Santos y asiste espiritualmente a los cristianos locales y a diversas comunidades religiosas radicadas en la Ciudad Santa.