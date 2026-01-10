El espíritu de Depeche Mode revive en Mar del Plata con DM Experience

La banda DM Experience dará inicio a su “Tour 2026” con una presentación especial el próximo viernes 16 a las 21:00 en la Villa Victoria (Matheu 1851), con un show que propone revivir el espíritu y la estética musical de Depeche Mode.

Este primer show del año marca el inicio de un nuevo capítulo y una celebración para el público que mantiene un vínculo personal con la obra de la banda británica. La banda está integrada por Steve Bryan en voz principal, Gabriel Stanizzo en teclados, secuencias y coros, Ignacio Bolívar en guitarras, teclados y segunda voz, y Guillermo Gardeazabal en batería.

El espectáculo forma parte del regreso de la banda a la costa atlántica luego de una extensa y exitosa gira internacional por Europa, que incluyó presentaciones en España, Rumania, Moldavia y Eslovaquia. La elección de Villa Victoria ofrece un marco íntimo para una experiencia pensada para generar una conexión profunda con el público desde el primer acorde.

DM Experience propone un homenaje que trasciende la simple recreación, concebido como un verdadero ritual escénico. A través de interpretaciones respetuosas y auténticas, el repertorio recorre clásicos como “Enjoy the silence” y “Personal Jesus”, abordados con identidad propia y una fuerte carga emocional.

La puesta en escena, cuidada en cada detalle, integra lo visual, lo sonoro y lo expresivo, invitando a sumergirse en un universo donde conviven la oscuridad y la belleza características del legado de Depeche Mode.