El espectáculo familiar “Varietres” se presenta esta tarde en El Galpón de las Artes

Hoy a las 18:00, El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) presentará “Varietres”, un espectáculo diseñado para disfrutar en familia. Dirigido e interpretado por Alicia Olea, Morena Gutiérrez y Wanda Mañas, la obra invita al público a sumergirse en las historias de tres personajes que reflexionan sobre el tiempo y las transformaciones.

En “Varietres”, Norma Pena, María Luisa y Míster Hoop intentan seguir el ritmo del reloj, enfrentándose a sus propios tiempos y destiempos. “Es la hora!”, exclama María Luisa, obsesionada con la limpieza, mientras se libera de su estructura a través del movimiento. Míster Hoop, entre gestos y acrobacias, “queda patas para arriba, descubriéndose y cambiando de perspectiva”. Por su parte, Norma Pena, la anfitriona, se transforma en una bailarina que desafía la realidad.

El espectáculo combina acrobacias, danza hip hop, títeres y humor para crear un espacio de reflexión sobre la posibilidad de romper con las estructuras y transformarse.