El espectáculo de improvisación “El morfi” se presenta este miércoles

“El morfi: impro a la carta” se presentará este miércoles 11 a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903), una noche de juegos teatrales de improvisación con música y narración en vivo, en la que los intérpretes comparten una escena donde todo lo que sucede es único, espontáneo e irrepetible.

La función estará conducida y coordinada por Sebastián Dativo, con Diego Fernández a cargo de las narraciones.

En esta oportunidad participarán como artistas invitados Mariana Mora, Leo Rizzi, Patricio Ennis, Mariano Latorre, Mariela Ferrari, Jorge Filkenstein, Oscar Miño y Gisela Gangeri, mientras que la música en vivo estará a cargo de Facundo Salas.