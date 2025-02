El entorno de Kicillof cruzó al kirchnerismo y dijo que no hay cambios en la relación con Cristina

….

Desde el Gobierno bonaerense defendieron a Axel Kicillof luego de los duros cuestionamientos que recibió de parte de dirigentes kirchneristas tras el lanzamiento del “Movimiento Derecho al Futuro”, el espacio del kicillofismo dentro del peronismo. Tanto ministros como intendentes, que apoyaron la iniciativa, indicaron que se busca sumar dirigentes al peronismo y aseguraron que con esto la relación entre Cristina Fernández y el mandatario no sufrirá cambios.

Tal como analizó DIB, el lanzamiento del MDF, lleva al punto de máxima tensión la pulseada que viene sosteniendo Kicillof con Fernández de Kirchner. Sin embargo, ministros bonaerenses buscaron bajarle el tono y reiteraron que la idea no es dividir al peronismo.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, salió al cruce del senador, Oscar Parrilli, al asegurar que “el espacio viene a sumar y multiplicar, lo digo con énfasis, porque hace unas horas algunos compañeros confundieron las operaciones matemáticas y dijeron que esto viene a restar y dividir, es lo contrario”.

Parrilli, hombre del pulmón de la expresidenta, había criticado duramente a Kicillof por el lanzamiento del espacio: “Me parece que es absolutamente desubicado. No veo que haya motivos para hacer eso. Me parece fuera de tiempo, momento y lugar. No veo claramente ningún objetivo. Me parece innecesario. No aporta ni ayuda nada a la construcción del movimiento”.

No obstante, Bianco insistió que el MDF tiene como objetivo “sumar y multiplicar”, y reiteró: “Lo digo con énfasis, porque hace unas horas algunos compañeros confundieron las operaciones matemáticas y dijeron que esto viene a restar y dividir, es lo contrario”.

En declaraciones a El Destape radio, el funcionario agregó que el lanzamiento “no cambia nada” la relación con Cristina, quien es la titular del PJ nacional. “¿Por qué debería cambiar? Es un nuevo espacio para que más compañeros se sumen al peronismo”, dijo.

El ministro Gabriel Katopodis y el intendente Mario Secco.

En tanto, su par de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, también se mostró en la misma línea y dijo que el gobernador tiene como objetivo “seguir ampliando y construyendo un frente político y social que pueda frenar a (Javier) Milei”. Y en declaraciones a Radio Provincia amplió: “Tenemos que conseguir más votos que en 2023 y hay un montón de votos para ir a buscar porque ha pasado un año largo de Milei en un terreno concreto”.

Finalmente, el intendente de Ensenada, Mario Secco, también cruzó a Parrilli aunque sin nombrarlo. “Muchos se calientan y dicen que se está dividiendo el peronismo, todas pavadas. ¿El gobernador no puede tener espacio propio?, es de chiquilín eso, muy pelotudo. Lo puede hacer Massa, La Cámpora, todos, pero no puede el gobernador”, dijo a radio Futurock.

En ese sentido, reconoció que le da “bronca” escuchar a gente cercana a Cristina que cuestiona el armado de Kicillof. “Dejémonos de joder un poquito, parece que si vos lo hacés está bien y nosotros no, me jode porque siempre fuimos verticalistas. Ser verticalista es que me hayan puesto a Scioli y no me gustaba y lo acompañé. Alberto no me gustaba, Massa tampoco, y los acompañé. No somos rompedores”, cerró. (DIB)