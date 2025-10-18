El Ensamble de Guitarras de Mar del Plata subirá a escena con la Orquesta Juvenil de Guitarras de Hamburgo

El Ensamble de Guitarras de Mar del Plata recibirá a la Orquesta Juvenil de Guitarras de Hamburgo (Alemania) en un concierto excepcional, programado para este domingo 19 a las 19:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La agrupación marplatense interpretará un repertorio argentino centrado en tango, milongas y ritmos folklóricos, con obras de Astor Piazzolla, Raúl Carnota, Aníbal Troilo y Roberto Grela. Por su parte, la orquesta alemana ofrecerá una selección de música universal y argentina, que incluye piezas de J.S. Bach, Maurice Ravel, Gustav Mahler y Máximo Pujol.

El cierre del evento reunirá a ambos conjuntos en una formación orquestal de 25 guitarristas.

El Ensamble de Guitarras de Mar del Plata surgió en 2012 como un proyecto de extensión del Conservatorio Luis Gianneo. En sus 13 años de trayectoria ininterrumpida, ha realizado conciertos en diversas salas y escenarios de la ciudad y la región, recibiendo distinciones como el premio del público en el concurso “Guitarras del Mundo” Sede Mar del Plata (2015), la apertura del Festival “Guitarras del Mundo” Sede Mar del Plata (2023) y una Beca del Fondo Nacional de las Artes (2024). Actualmente, se dedica a la música argentina e integra a alumnos y egresados del Conservatorio y otras instituciones.

La Orquesta Juvenil de Guitarras de Hamburgo, fundada en 2006, es uno de los proyectos de educación musical más exitosos e innovadores de su ciudad. Ganadora del Concurso Alemán de Orquestas en 2012 y del primer premio en los concursos estatales de orquesta “Orchestrale” en 2011, 2015, 2019 y 2024, cuenta con un 95 % de miembros actuales premiados en el concurso Jugend musiziert, el más importante para jóvenes músicos en Alemania.

En años recientes, ha destacado por proyectos educativos que incluyen la producción de seis CD, DVD o Blu-ray profesionales. Compositores internacionales dedican obras a la orquesta, y ha colaborado con figuras como Los Angeles Guitar Quartet, Andrew York, Máximo Diego Pujol, Aniello Desiderio, Don Ross, Richard Charlton, Andrés Villamil, Dieter Kreidler y otros.