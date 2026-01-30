El Ensamble Argentum llega con un programa que cruza música clásica y tango

El Ensamble Argentum presentará el concierto “Las ocho estaciones: Vivaldi y Piazzolla” los días 1, 6 y 22 de febrero, a las 21:30, en el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1824), bajo la dirección del maestro Sebastián Masci.

La agrupación, de reciente formación, está integrada por músicos pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta del Tango de Buenos Aires, y propone un programa que vincula la tradición de Antonio Vivaldi con la obra de Astor Piazzolla.

El grupo debutó con gran éxito en mayo de 2024 en el Palacio Paz, donde presentó por primera vez este programa. Desde entonces, ha recibido elogios en distintos escenarios, entre ellos el Club Sirio Libanés.

Para la nueva temporada, el Ensamble Argentum tiene programadas presentaciones en espacios destacados como el Teatro Colón, el Teatro San Martín y la ciudad de Lincoln, entre otros puntos del país.

Los integrantes del Ensamble son Sebastián Masci como solista y director, Juan José Raczkowski y Myrian Gandarillas en violín, Scott Moore en viola, Cristina Chiappero en cello, Marisa Hurtado en contrabajo y María Eugenia Marchionni en clave y piano.

Sebastián Masci es violinista argentino, profesor nacional de Música egresado con honores del Conservatorio Nacional de Música “Carlos L. Buchardo” y licenciado en Artes Musicales por la Universidad Nacional de las Artes, en la especialidad de violín. Actualmente integra la fila de primeros violines de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.