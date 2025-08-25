El dúo marplatense Romah lanzó “Cómo me duele”, su tercer single

El dúo marplatense Romah lanzó su tercer single, “Cómo me duele”, una balada pop que se estrena en plataformas digitales como Spotify y YouTube. Filmado en Puerto Madero, el videoclip que acompaña la canción fue dirigido y producido por Santiago y Pedro Carletto, y ya está disponible para el público.

“Cómo me duele” es una balada pop que explora la vulnerabilidad de una relación que se desvanece en silencio. Con un sonido contemporáneo y la autenticidad que define a Romah, la canción combina letras sinceras con una cuidada producción musical, invitando a los oyentes a conectar desde el corazón.

El single fue producido y masterizado en el prestigioso estudio 3Música, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La composición es fruto del talento colectivo de Joaquín Vázquez, Ramiro Terzaghi, Matías Fabiani, Lucas Tarabini, Guido Carletto, Luis Bugio y Nano Novello, quienes lograron imprimir una identidad única a esta nueva entrega de Romah.

El videoclip, rodado en el icónico entorno de Puerto Madero, refuerza la intensidad emocional de la canción. Las imágenes complementan la historia de desamor con una estética visual que refleja la esencia íntima y auténtica del dúo.

Con cuatro años en la escena musical, Romah se consolida en el género de las baladas contemporáneas, abordando temas como el amor, el desamor y las emociones profundas. Su propuesta combina melodías frescas, letras emotivas y una estética sonora cuidada, creando un vínculo cercano con su audiencia.