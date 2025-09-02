El domingo el oficialismo pone en juego su mayoría absoluta que consagró excepciones y compensaciones

Las elecciones legislativas del próximo domingo pondrá en juego la actual composición que se ha destacado a partir de 2023, con el ejercicio de una mayoría propia automática de la cual dispuso el intendente Guillermo Montenegro para dar rienda suelta a excesos y abusos en la aplicación de excepciones y compensaciones.

Actuó como una escribanía a partir de las decisiones políticas que abrieron la puerta a negocios inmobiliarios y concesiones que responden a duros cuestionamientos sobre su factibilidad.

La inexistencia de Juntos Por el Cambio ungida en 2023 en su última participación como tal, desvirtúa y resta legitimidad a partir del acceso también por ejemplo de La Libertad Avanza que ya cuenta con dos bancas en el HCD. No obstante no existen registros en esta actualidad la Unión Cívica Radical hasta cuyos sellos bonaerenses han desaparecido. También ocurre con la Coalición Cívica cuyas máximas referentes en el orden nacional y provincial, no quieren saber nada con lo que ocurre en General Pueyrredon. Los lilitos están comprendidos en ese desconocimiento que expresa hoy Elisa Carrió, la indiscutible líder de ese histórico espacio político.

Cazador de Noticias, en un completo, informe da cuenta de esta situación e identifica con claridad quienes quedarían inmersos entre los 24 habitantes del HCD. «En representación del PRO, aspiran a revalidar sus escaños el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro – actualmente reemplazado por Cristian Beneito – y María Florencia Ranellucci, quienes ocupan los dos primeros lugares en la lista de candidatos de La Libertad Avanza.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Daniel Núñez, desde el cuarto lugar en la lista del abadismo denominada Nuevos Aires, también intentará retener su banca».

«Más allá de que la sociedad política que lleva adelante la Unión Cívica Radical con el gobierno de Guillermo Montenegro llegará a su fin cuando el jefe comunal abandone la Intendencia, a partir del 10 de diciembre, y los radicales que forman parte de la gestión dejarán sus cargos, tanto Ranellucci como Núñez aún forman parte de la mayoría absoluta que sistemáticamente, además de la privatización del Estadio José María Minella, el Polideportivo y el Parque de los Deportes, avaló las excepciones urbanísticas , entre las cuales la construcción de la torre de 35 pisos en el tradicional barrio Stella Marís, autorizada por una ordenanza excepcional, se encuentra judicializada y suspendida por una medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1, a cargo del juez Simón Isaach, el 23 de mayo de 2025″.

«En tanto que la cuarta edil que buscará renovar su banca, encabezando la nómina de candidatos por Fuerza Patria, es la actual presidenta de la bancada de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, que mantuvo una postura crítica y de rechazo respecto a los proyectos inmobiliarios que excedían las posibilidades por lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y que incluso involucraban predios con inmuebles de valor patrimonial».