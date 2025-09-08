El dólar tocó los $1.480, se hundieron las acciones en Wall Street y el Riesgo País saltó a 1.100 puntos

La disparada de la divisa surge luego de que se hayan conocido los resultados de la elección legislativa de la Provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente.
En tanto, el Riesgo País superó los 1.100 puntos. Si bien, la desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, este nuevo salto marca un hito y tambalea la confianza para invertir en el país. (DIB)