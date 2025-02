El director de Alpine reveló cómo le fue a Colapinto en el test de Barcelona de F1 y su diferencia con Doohan

Franco Colapinto pisó el acelerador por primera vez en Alpine con un test en el circuito de Barcelona, donde compartió pista con Jack Doohan y dejó una gran impresión en el equipo. Luego de varias vueltas, el director Oliver Oakes destacó la importancia de contar con el argentino como piloto de reserva en la Fórmula 1 y elogió su desempeño en la prueba, que formó parte de un extenso programa de adaptación.

El ensayo en el trazado catalán se realizó a comienzos de febrero con el A523 de 2023, mientras que Doohan giró un día antes con un modelo previo, el A522 de 2022. Según trascendió, el pilarense marcó tiempos 0,3 segundos más rápidos por vuelta que el australiano, lo que generó expectativas sobre su potencial en la F1.

“Hizo un muy buen trabajo en Barcelona. Fue una oportunidad ideal para que conociera a los ingenieros y a su nueva familia”, deslizó Oakes en un video del equipo francés. Y agregó: “Lo conocía de las categorías junior, ya que fui director de Hitech. Es genial tenerlo en el equipo”. Además, subrayó que la prueba le permitió familiarizarse con los ingenieros y el entorno de trabajo de la escudería.

Por su parte, Colapinto también valoró la oportunidad y se mostró entusiasmado con su llegada a Alpine. “El día fue muy bueno. Me da muchas ganas de estar en un equipo que tiene muy claros sus objetivos y a dónde quiere llegar”, expresó en un video de Renault Argentina. Además, mencionó la influencia de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería: “Es el que creó a Schumi y a Fernando. Que me haya visto y me haya dicho ‘te quiero en el equipo’ es un orgullo”.

La temporada de Fórmula 1 tendrá 24 Grandes Premios, lo que representará un desafío logístico y técnico para todos los equipos. En este contexto, Oakes resaltó que el rol de Colapinto será clave, no solo en pista sino también en el simulador y en el desarrollo técnico.

“Con 24 carreras sabemos que será una temporada intensa. Hay mucho trabajo en la base con el simulador y días con los TPC, así que será un año ocupado”, comentó el directivo. Además, dejó entrever que el argentino podría tener chances de tomar el lugar de Doohan, quien solo tiene aseguradas las primeras cinco competencias del calendario.