El desdoblamiento de la interna peronista que pagó muy caro la UCR de Tandil

El radicalismo quedó enredado en la interna peronista y en el desdoblamiento que impuso el bueno para nada de Axel Kicillof, para dirimir sus cuitas con la condenada de la tobillera. Es patético, hablando electoralmente, que una provincia como Buenos Aires haya sido usada como una probeta.

El intendente Miguel Lunghi con vocación de intendente adquirió condición de estadista. Tandil mantiene relaciones culturales con aproximadamente 100 ciudades del mundo y ha sido sede de reuniones anuales de la Red de Mercociudades.

La prestación de la salud pública alcanzó un nivel de excelencia. Fundamentalmente en pediatría (especialidad de Lunghi). Supera a los establecimientos privados por la calidad de su prestación.

La UNICEN cuenta con edificios propios en toda la ciudad, y es un pilar de consultas mancomunadas con los objetivos de la ciudad, articulada bajo decisiones políticas que no se agotan en el discurso.

Ha desarrollado y explota los sistemas de energía solar y eólica que abastece a establecimientos rurales de educación.

Volvió consistente y sostenible el modelo de ciudad, que ha coincidido en su crecimiento justamente en el período 2003 / 2025, fechas de los mandatos que cumple el actual intendente.

Regularmente las elecciones de medio término se cumplen en TODO el resto del país en los restantes 23 distritos del país el próximo domingo. El daño a las instituciones que produce Kicillof, en este caso, atentan contra la democracia. Es más, se discute hasta cómo se van a leer los resultados el 26-O.

El territorio bonaerense es manejado por el peronismo desde 1983, funciona a su imagen y semejanza y juega al futbol con las reglas del tenis. Así arrastra y manejan en todos los órdenes a la justicia y a sus aliados que orbitan en territorio bonaerense.

El complejo trámite no exime a La Libertad Avanza, muchos de sus componentes provienen de alguna tribu peronista. Este invento de colectora que superó a los dueños del monstruo para dejarlos sin poder. Y ahora se enfrenta con convidados de piedra, que no deben subestimarse bajo ningún aspecto.

En este contexto y marco debe ubicarse a la UCR, que además sufrió las ambiciones del senador nacional Maximiliano Abad que no sólo dividió sino que hizo desaparecer al radicalismo en la Provincia de Buenos Aires. Su inspiración respondía al Grupo Malbec.

Y claro, Tandil no quedó al margen, fue absorbida por las resoluciones de quien extinguió a la UCR bonaerense, que no dejó un sello sano. Su poder destructor actuó como los efectos de una implosión. Celebró Kicillof convertido en un gran estratega para liberarse de CFK. El errático Milei que también aparece en la foto de los participantes, son demasiadas lecturas para la gente normal en la política.

«El radicalismo bonaerense debe dejar de buscar atajos electorales y pensar en reconstruirse a largo plazo», es una reflexión atinada del joven Miguel Lunghi (h), en lo que se supone de un camino que hay comenzar a recorrer para achicar los daños, luego de la performance que no fue una elección limpia sino plagada de artimañas.

Tandil dejó de ser una isla y la han incorporado al continente. Hoy se leé que se ha puesto en marcha una planta hormigonera y una sala de rehabilitación para niños. Por lo menos en 120 distritos municipales bonaerenses, no hay ni plantas hormigoneras ni salas de rehabilitación para niños. La excelencia no es eterna. Haber sido consistente y sustentable en el modelo Tandil, es algo que no se va a poder seguir siendo disfrutado.

Se hizo todo bien hasta el 7S. La recapacitación es obligatoria y debe incluir a la UCR. Va a recuperar por lo menos en esa ciudad los valores que están, pero no aparecieron en este mañoso desdoblamiento, fuera de todas las reglas del juego de la democracia. Es una interna que arrastró a propios y extraños. Las advertencias no llegaron en su debido momento pero fueron percibidas en el armado de listas seccionales. Era muy elocuente.

El radicalismo quedó enganchado, no entendió la elección y no logró salir indemne, sino que pagó muy caro ese desentendimiento. No llegó en su mejor momento también es cierto. Pero que decidió no jugar con esas reglas. No se metieron en un problema que no era de ellos, pero ahora sí debe resolverlo.

Modelo Tandil: De la serrana gentil a ser top en la Red de Mercociudades

¿El intendente de Tandil Miguel Lunghi dejó de ser un hito electoral en su ciudad? Cumplirá 24 años de mandato donde hubo elecciones ejecutivas e intermedias, donde logró reunir más votos que toda la oposición reunida. Resultados históricos que no respetó el dibujo del armado el último 7-S.

Hay además un atributo muchas veces no conocido. Lunghi nunca gobernó con un presidente de la Nación y/o un gobernador de su mismo color político. En esa hoja de ruta no fue necesario depender de recursos que provenían de jurisdicciones extrañas a la UCR. Armó equipo para todas las contingencias. Y siempre renunció a escalar la pirámide política. Un ejemplo.

Tandil ha merecido la definición de un fenómeno definido como una burbuja, no sólo en la provincia sino en la Nación. El desdoblamiento tuvo su incidencia. No hubo consonancia política y fue elevado el precio que debió pagar.

Muchos tandilenses, y quienes no lo son, quienes no habitan pero visitan la ciudad, han considerado que en las elecciones (doce en total en 24 años) las mismas fueron una continuidad que construyeron una cadena con eslabones de triunfos consecutivos, que fueron traducidos como reconocimientos a una gestión sin fisuras (ver aparte).

¿Cuánto acierto hay en esta definición? “Unos votan pero otros definen; La ausencia juega su papel”. Había que mesurar la importancia de quiénes se ausentaran de cumplir con el deber cívico, que ya era el más extraordinario desde la recuperación de la democracia en 1983. La asistencia viene cayendo en las tres últimas elecciones fueron del 79%, 76% y 71 %, hasta el 2023.

La inconsistencia de la UCR fue una regla en el territorio bonaerense hace 2 meses. Fue deglutida por una presidencia provincial que se pregonó desde el Grupo Malbec, que se militó durante dos períodos desde la cúspide directriz, alineada con Patricia Bullrich.

Le llaman negociación en algunos círculos políticos, que permiten acceder a una banca de senador nacional, por ejemplo como en este caso por la Quinta Sección Electoral.

No se zanjaron adecuadamente los objetivos políticos. Y se privilegió en Tandil el único sello del escudo radical. Pero algo falló. Hasta Facundo Manes optó competir por una senaduría en CABA. Hay razones que la racionalidad política no contempló.

Tandil no puede escapar al efecto violeta. Siempre para atrás. Hasta los swap de Trump involucionan y son superados hasta por el blue.

El 7-S-25 fue una tragedia para Tandil, políticamente hablando. Es un problema vivir en un lugar cuando el elector no tiene a quién votar. Es mayúsculo y muchos más cuando el crecimiento responde a otra idea y a otra semejanza. La democracia no perdona el derecho a evitar expresarse no sabe de caprichos ni de ideología puras.

Hay un combo letal en estos casos. Más problemas de inseguridad. Un hecho conmocionante, inesperado por sus características, movilizó a la oposición siempre dispuesta a ubicar el flanco débil para dar imagen de un morbo, propio de quienes se han caracterizado por poner los muertos en la escala de la política.