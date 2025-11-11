Deportes, Portada

El descenso se define el sábado en la Liga Profesional

por Jorge Jaskilioff

Aldosivi – San Martín de San Juan y Godoy Cruz – Dep Riestra jugaràn el sábado a las 17.00 ( horario de verano a partir del 13/11 : nunca  antes de las 17.00 y hasta el 15 de marzo y como el Minella no tiene la capacidad luminica requerida)

San Lorenzo –  Sarmiento sábado 19.15

Independiente – Rosario  Central sábado  21.30

Instituto – Talleres   Doningo a las 17.00

Valez  River Domingo a las 17.00

Estudiantes – Argentinos  don into  20

NOB – Racing a las  20.00

Boca – Tigre : Domingo a las  20.00

Central Cordoba – Banfield  don 20.00

 

