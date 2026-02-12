«El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública»

El rector de la UNS, Daniel Vega, en su discurso de bienvenida. A su lado, la presidenta del CD, Gisela Caputo. UNS

La UNS, setenta años formando jóvenes

La sesión continuó con la lectura de una declaración del Concejo Deliberante: “A lo largo de estas siete décadas, la UNS se ha consolidado como uno de los pilares institucionales, académicos y económicos más relevantes de Bahía Blanca, contribuyendo de manera decisiva a su posicionamiento como centro regional de formación superior, investigación y producción de conocimiento. Su presencia ha marcado no solo la historia educativa de la ciudad, sino también su crecimiento urbano, su dinamismo económico y su proyección hacia el futuro».