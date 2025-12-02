El delantero que Gallardo no tendrá en cuenta y ahora es furor en el mercado

El delantero Miguel Ángel Borja atraviesa días decisivos en su carrera luego de que Marcelo Gallardo le comunicara que no será tenido en cuenta en River para 2026, pero ya tiene algunos equipos interesados.

Con el pase en su poder desde el 1° de enero, el colombiano, autor de 62 goles en 155 partidos y uno de los extranjeros más goleadores en la historia del «Millonario, se transformó rápidamente en un nombre codiciado en el mercado sudamericano y mexicano.

El interés más fuerte llega desde Colombia, donde Junior sueña con un tercer ciclo del “Colibrí”. De vacaciones en su país, Borja alimentó las ilusiones al posar en una foto junto a Carlos Bacca, delantero del “Tiburón”.

Perú aparece como otro destino posible, ya que Alianza Lima sigue de cerca los pasos del atacante de 32 años para renovar su frente ofensivo. Con referentes como Hernán Barcos y Paolo Guerrero, el club ya mostró su interés y su condición de jugador libre lo vuelve aún más tentador.

El mercado mexicano también se suma a la disputa con fuerza, debido a que Tigres intentó contratarlo en la última ventana y ahora podría avanzar con mayor decisión, sin negociaciones de por medio con River.

América también lo tiene en carpeta, mientras que Cruz Azul apareció recientemente como otro posible destino, ante la chance de que Ángel Sepúlveda regrese a Chivas. Con múltiples opciones, Borja ya piensa su futuro fuera de River.