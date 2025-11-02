El Decano marplatense lo dió vuelta en las «duchas»

Por la segunda fecha del regional Amateur de fútbol en la zona 6, Atlético Mar del Plata superó en Necochea a Díaz Vélez en el estadio » Vasco!» Jorge Iparraguirre de aquella ciudad en el mediodía del domingo, tras ir en desventaja hastas los 88′ con golesde Dimas Morales a los 89′ y Thomas Carrique a los 91 ‘) – foto El Eco –

Juan Ignacio Cakderón había abierto el score a los 22 minutos, y allí comenzó a bregar y bregar el elenco que comanda Martín Quintas.

Una victoria clave, tomando en cuenta que en el debut cayó 2 a 1 como local frente a Deportivo Norte – que esta fecha tuvo»Libre») y ahora Atlético Mar del Plata mirará el choque entre aurinegros y necochenses en el Carlo Miori de Norte, para la otra semana chocar de nuevo en el duelo marplatense. La zona es de 3 equipos, y clasificará el primero y entre 3 zonas, el «Mejor» segundo.