El Decano marplatense lo dió vuelta en las «duchas»

por Jorge Jaskilioff

Por la segunda fecha del regional Amateur de fútbol en la zona 6, Atlético Mar del Plata superó en Necochea a Díaz Vélez en el estadio » Vasco!»  Jorge Iparraguirre  de aquella ciudad en el mediodía del domingo, tras ir en desventaja hastas los 88′ con golesde Dimas Morales a los 89′  y Thomas Carrique a los 91 ‘)  – foto El Eco –

Juan Ignacio Cakderón había abierto el score a los 22 minutos, y allí comenzó a bregar y bregar el elenco que comanda Martín Quintas.

Una victoria clave, tomando en cuenta que en el debut cayó 2 a 1 como local frente a Deportivo Norte – que esta fecha tuvo»Libre») y ahora Atlético Mar del Plata mirará el choque entre aurinegros y necochenses en el Carlo Miori de Norte, para la otra semana chocar de nuevo en el duelo marplatense. La zona es de 3 equipos, y clasificará el primero y entre 3 zonas, el «Mejor» segundo.

 

 

