El cuerpo médico confirmó el abuso que sufrieron las alumnas por parte de un menor en Mar del Plata

El cuerpo médico confirmó la existencia de abuso en las alumnas que denunciaron haber sido manoseadas por un menor dentro de una escuela en Mar del Plata y la tensión se acrecienta con el paso de las horas. Este miércoles no hay clases ante el paro dictaminado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, seccional General Pueyrredón.

Virginia Sosa, periodista local, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y confirmó que la prueba preliminar realizada por el cuerpo médico forense arrojó resultado positivo en torno a la hipótesis de abuso.

El hecho se dio a conocer en las últimas horas cuando la madre de una alumna de primer grado de la Escuela N°21 denunció que su hija y otra menor se encontraban en el horario de recreo cuando el acusado, que tendría 10 años, se escapó del aula, se acercó a ellas, las agarró por la fuerza y les tocó la zona vaginal.

Tras el conocimiento del caso, en la tarde del martes un grupo de padres se manifestaron y cortaron el cruce de avenida Colón y calle 212, mientras que otros se dirigieron a la casa del supuesto atacante y la incendiaron, quedando totalmente destruida.

A su vez, en un escenario de mucha tensión en incertidumbre, SUTEBA anunció un paro de 24 horas para este miércoles 12 de noviembre para pedir “no a la violencia en las escuelas”.