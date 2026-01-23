El Cuarteto Buen Ayre ofrecerá un concierto de cámara con obras de Mozart, Glass y Gianneo

El Cuarteto de Cuerdas Buen Ayre se presentará este sábado 24 a las 11:00 en el ciclo “Música de cámara, conciertos del mediodía”, en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

En esta oportunidad, el conjunto interpretará un programa integrado por el “Cuarteto Nº15 en Re menor KV 421” de Wolfgang Amadeus Mozart, el “Cuarteto Nº2 Company” de Philip Glass y las “3 Piezas Criollas” de Luis Gianneo.

El Cuarteto de Cuerdas Buen Ayre tiene como objetivo explorar el repertorio escrito para esta formación, incorporando en sus programas obras de distintas épocas, estilos y procedencias. A través de este proyecto buscan acercar la música al público en contextos diversos, que no se limiten a los ámbitos de estricta formalidad.

Sus integrantes, Joaquín Bravo (violín), Julia Filón (violín), Rocío Duette (viola) y Gabriela Massun Sovic (violonchelo), forman parte de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Fundado a comienzos de 2025, el ensamble ha participado en el Ciclo de Música de Cámara del Teatro Taller del Ángel, en Café Vinilo, en el proyecto CAMUBA y en la Casa Polaca, en el marco de la Noche de los Museos.