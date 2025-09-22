El crudo mensaje de Alpine que preocupa a Colapinto

Alpine, que atraviesa una delicada temporada, ya se enfoca en 2026, tal como anticipó Flavio Briatiore: lanzaron un crudo mensaje reconociendo que «las últimas carreras serán difíciles» y que, puertas adentro, esperan que termine el año. En el GP de Azerbaiyán, Pierre Gasly finalizó 18° y Franco Colapinto 19°, en una presentación para el olvido de la escudería.

«Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base», lanzaron, sin vueltas, en un posteo desde la escudería.

Más allá de eso, poco después replicaron una publicación de Gasly que alentaba con un «seguimos adelante». «No hubo ritmo este fin de semana. Muy difícil circuito para nosotros, trabajemos para la próxima, Singapur», había sido el mensaje del piloto francés.

Alpine, que había terminado quinto en 2024, marcha último en el Campeonato de Constructores de este año, con 20 unidades (todas logradas por Gasly). Colapinto y Jack Doohan (el rookie australiano que comenzó la temporada) no sumaron ningún punto.

En medio de la expectativa por el futuro de Franco Colapinto en la categoría, Flavio Briatore -asesor principal de la escudería- dejó en claro que depositan toda su expectativa en la próxima temporada, cuando cambiarán el actual motor de Renault por Mercedes.

“Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”, advirtió el italiano. Mientras, Colapinto se prepara para su próxima presentación en la Fórmula 1, en el GP de Singapur, el fin de semana del 5 de octubre: la primera de las siete carreras que quedan en la temporada.