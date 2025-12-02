El cristinista Alejandro Dichiara asumió como presidente de Diputados y el kicillofismo volvió a quedar relegado

La elección de autoridades se dio en un contexto de fricción interna en el peronismo con el tratamiento del endeudamiento como telón de fondo. Fuentes del Movimiento Derecho al Futuro habían dicho a DIB que Kicillof prioriza la aprobación del endeudamiento a la puja por los lugares de poder parlamentario.

La nueva conducción de la cámara asumirá el miércoles 10, por lo que la sesión extraordinaria, en la que se intentará aprobar el pedido de endeudamiento por algo más de 3.600 millones de dólares que viene formulando Kicillof la presidirá Guerrera.

Los vicepresidentes

Como vicerpesidente primero juró, en ese marco, Guerrera. En el resto de las vicepresidencias asumieron Agustín Forchieri, de PRO -que dejaría la presidencia de su bancada-; a Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza, a Mariano Cascallares, hasta ahora intendente de Almirante Brown.

En el resto de los cargos renovaron su mandato Gervasio Bossano como secretario administrativo y a Miguel De Lisi como secretario administrativo. Como secretario de Desarrollo Institucional, sigue Martín Alanis. Como Secretario de Participación Ciudadana se votó a Sergio Errecalde (UP).

El Pro Secretario Legislativo será Diego Di Salvo (UP). Y el prosecretario Administrativo: David Alcalá, de la misma fuerza.

Durante la sesion preparatorio juraron también los diputados y diputadas electos el 7 de septiembre.