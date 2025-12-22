El CPD de Mar del Plata se «desteta» del Supermercado

Muchos colegas; deportistas y dirigentes del deporte se extrañaban que en los medios en los que me desempeñé y desempeño le di la espalda permanentemente a los premios LOBO DE MAR al Deporte .

M respuesta fue, primero , por no estar de acuerdo a que en los jurados y entre los votantes a mejores deportistas, haya directivos de la empresa que sostenía económicamente la Festa – cada año más fastuosa – de los diciembres por sobre los periodistas del Círculo, que son los que siguen de cerca a cada disciplina, y así, despijados de QUIÉN SPONSOREA A QUÉ ATLETA, obtenga su reconocimiento, ya que se llegó al colmo, en que un triatleta de la talla de Giacaglia, ganará una competenci de punta a punta, y no lo premiaran en con Lobo de Mar. Razón ? no lo dijeron, pero en su pecho, aparecía sobre su indumentaria el logo de ELEFANTE ( el supermercado «rival» de entonces) o que la hija de un proveedor de determinados productos , corría, al menos estuviese ternada, porque era un «cliente imoprtante» de la gente del Alcázar.

Las distintas comisiones Directivas del Círculo, lamentablemente en la mayoría , desde su existencia, demostraban debilidad económica y falta de imaginación . Cuando creyeron encontrar un “padrino” encontraron al Lobo de Caperucita. Una cosa es sponsorear y/o respaldar a una asociación civil como el CPD y otra verle la ”pata a la Sota” y avanzar hasta robarse con gran habilidad , no solo la fiesta, sino también el nombre del premio .

Un empleado de la cadena de supermercados , encargado de la difusión, le pareció correcto pasarle el dato a la patronal que el nombre del premio no estaba registrado y así, el gerente del Súper lo REGISTRÓ como propio, asegurándose que ningún competidor ( léase Disco; Vea; Carrefour; Coto; etc) pueda nunca auspiciar el premio creado por RODOLFO HIDALGO, socio y alguna vez, presidente y fundador del CPD. Subrepticiamente, la estatuilla del Lobito, «desapareciÓ» del local que oificaba como sede, en el subsuelo de la Galería de las Américas en Córdoba y Peatonal, y fue a las oficinas que la empresa de comestibles ya tenía en Dorrego y Saavedra, para copiar el modelo y llevarlo a registrar.

”Orgullosamente” presentando el premio, el gerente de entonces dijo “ Este Lobo de Mar DE T….” Obviando y por ende ninguneando al creador ya fallecido , lo hizo delante de las autoridades del Círculo, los que sin. Ing una fuerza ni dignidad, no alzaron la voz, por temor a que se “enoje” el pope y deje de solventar esas fiestas de mesas y mesas redondas con cenas en Tip Curzio, e invitados de la talla del presidente Menem; artistas como María Marta Serra Lima; notables como De Vicenzo y año tras año subían la vara, incluso organizando esas fiestas hasta en el Costa Galana, con un glamour tal, que les comolicaban la vida a decenas de deportistas annateur que hacían empeñar a familiares para alquilar o comprar trajes para la ocasión, solo porque el “otro gallego de Mar del Plata” quería , además de demostrar poder económico, hacer un negocio extra con sus proveedores de las grandes marcas vendiéndoles segundos en la caliente pantalla de canal 8, sin participar de un solo peso al CPD en nombre de “ yo les pongo la fiesta y a los deportistas por TV abierta en horario central a costo mío, y no les cobro nada “ cuando ganaba un extra imperante , acaso recuperando lo invertido en cenas ; estatuillas y demás .

En mis espacios ( a pocos les importó y está bien) fui injusto por no mencionar siquiera las rentas como si los deportistas fuesen responsables de algo, pero sentía que, de pronociarlos, yo sería parte del juego .

Hoy: diciembre de 2025, el CPD realizará su fiesta ( el domingo 28 en el Hotel Hermitage) entregando los PREMIOS AL DEPORTE, despojados del dueño del LOBO, ( verdadero lobo que se devoró a Caperucita) tendrá su festejo quizás en la boca de otro lobo, pero es un gran paso a la Independencia de un Círculo Deportivo, del que hoy siento ser un socio orgulloso de sus dirigentes y encabezados por mujeres como Patricia Garciarena , que empoderada y toda su Comisión Directiva, se pusieron los pantalones largos , en una época difícil para rebelarse .

Ya llegará el momento de gestionar por parte del CPD, y buscar entre 5 y 10 sponsors que inviertan con sus marcas en los costos de la FIesta, para no depender, sino para ser auspiciados, que es muy distinto .

Aquí los distinguidos y los ternados

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 28 de diciembre en el Hotel Hermitage, en coincidencia con la primera conmemoración del Día del Periodista Marplatense en homenaje al Cholo Ciano. Habrá 35 categorías y distinciones especiales.

El acto de lanzamiento de los Premios al Deporte 2025 se llevó a cabo este lunes, al mediodía, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se dieron a conocer los candidatos en cada una de las disciplinas y los premios a la trayectoria. También se anunciaron los reconocimientos en el ámbito de la cultura.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, Patricia Garciarena, expresó: “queremos que sepan que estos últimos meses han sido de mucho trabajo y esfuerzo, por lo cual esperamos contar con su apoyo y compañía en una noche tan especial para el deporte de la ciudad”.

Dados a conocer los detalles de la celebración, sólo quedó una incógnita que será revelada el domingo, por la noche: quién será el acreedor del máximo galardón, destinado al mejor deportista del año. Vale destacar que la atleta Florencia Borelli fue la ganadora en la edición anterior, por su desempeño en 2021.

DISTINCIONES ESPECIALES EN EL LANZAMIENTO

Como es tradicional, durante la presentación de los Premios al Deporte, hubo un momento para entregar menciones a deportistas, entidades y periodistas por sus actuaciones destacadas en los últimos tiempos.

En esta ocasión, los galardonados fueron:

Genaro Rafaniello, el joven maravilla del hockey marplatense

Mejor arquero del campeonato argentino de selecciones sub 16

Lautaro Ercilla, presente y futuro de la pelota vasca argentina

Campeón mundial sub 23 en la categoría pelota goma masculina

Martina Casero, crecimiento y proyección internacional

Medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo ITF (categoría junior) que se desarrolló en Croacia.

Maximiliano Kittler, superación personal a través del deporte

Campeón mundial de powerlifting (World Cup IPL “Buenos Aires 2025”)

Ignacio Espindola, ejemplo de resiliencia

Piloto marplatense de la Clase 1 de Turismo Pista. Volcó dos veces y volvió al ruedo.

Guadalupe Alonso, determinación en cada curva

Piloto marplatense, referente del motocross argentino, ganadora del Enduro de Invierno 2025.

Corina Butti, perseverancia sobre ruedas

La ciclista, radicada hace décadas en nuestra ciudad volvió a consagrarse en una competencia internacional de Mountain Bike

Juan Cruz García Castañón, pionero argentino en olas gigantes

Primer y único surfista del país en el Big Wave Gran Prix de Nazare, Portugal.

Yamila Zavala Rodriguez, referente de la natación master femenina de nuestro país

Tuvo una destacada participación en el World Aquatics Masters Championships que se llevó a cabo en Singapur.

Torneo León Najnudel, una marca registrada en el maxibásquet

Se cumplió el décimo aniversario del certamen que rinde homenaje al creador de la Liga Nacional, con el impulso de Adolfo “Gurí” Perazzo.

Zorros, primer club de diversidad sexual de Mar del Plata

A 10 años de su fundación

Ezequiel Echeveste, un héroe vestido de rugbier

El jugador de San Ignacio le salvó la vida a su rival, Lucas Cedarry, de Sporting, quien se descompensó en una acción del partido.

Carlos “El Gato” Olivera, historia viva del boxeo marplatense

Exponente de la “vieja guardia” y formador de las nuevas generaciones: un imprescindible de la disciplina en la escena local.

Instituto Superior DeporTEA

Tres décadas formando periodistas

Carlos “Cachacho” Pascual – “Revista Tiempo Récord”

20 años marcando el pulso del deporte marplatense

LAS TERNAS

Ajedrez: Franco Quezada, Matias Villordo y Juan Ignacio Cuello Alcaria

Artes marciales y deportes de contacto: Tomás Maimone (Taekwondo ITF), Tomás German (Kendo), Aldana Amaya (Tang Soo Do), Juan Adrián Cobelli (Tai Chi Chuan) y Ethel Loscalzo (Jiu Jitsu Brazilian)

Atletismo: Micaela Levaggi, Florencia Borelli y Diego Lacamoire

Basquet: Valentin Lofrano, Juan Cruz Bourdal y Gerónimo Sala

Beach Voley: Belén Enriquez, Brais Del Coto y Valentin Lombardo

Bochas: Cristian Mendoza, Nicolas Sian y Ruben Medei

Ciclismo: Carolina Pérez, Daniel Rodriguez. Joakin Batlle y Agustin Fraysse

Deporte adaptado individual: Rodrigo Romero (boccia), Inti Mantz (paranatación), Sabrina Priore (parapowerlifting), Khalil Profiti (boccia) y Matias Fenoy (parapowerlifting)

Deporte adaptado en equipo: Agustin Bortolotto y Angelo Fregonese (Basquet SD), Isidoro Ceballos y Benjamin Puga (Fútbol 7 PC), Franco Alarcón (fútbol 5 para ciegos), Facundo Godoy (Fútbol 7 PC) y Milagros Aguirre (goalball)

Deporte motor zonal: Franco Popovich, Marcelo Doumic y Brian Hernández

Deporte motor nacional e internacional: Diego Verriello, Santiago Mangoni y Alejandro Martínez

Deportes acuáticos: Ornella Vidal, Manuel Iglesias y Sofia Chaillou

Ecuestre: Cristian Naya, Delfina Crespo Bonazzola, Rafael Martinez Amado y Pilar Castelfidardo

Fútbol: Yaqueline Martinez, Martin Capitanio, Manuel Salvini, Manuel Puente y Joaquin González.

Gimnasia artística: Dolores Carregal, Micaela Marchesi Usai y Juana Azerman

Golf: Santino Berengeno, Gonzalo Ramacciotti y Blas Ayesa

Handball: Lautaro Moracci, Guadalupe Gutheim y Simón Viera

Hockey: Candela Ganduglia, Emanuel Eciolaza y Agustina Alvarez

Judo: Santiago Lareu, Giovanna Monroy y Brisa Suárez

Karate: Aylen Yardin, Ambar Orrego y Noah Nievas

Karting: Thiago Palotini, Cristian Di Scala, Guillermo Bakker y el binomio Francisco Córdoba/Franco Vidosa

Natación: Matias Chaillou, Malena Toni, Catalina Acacio, Mia Di Pace y Catalina Dos Santos

Patín: Ken Kuwada (carrera), Matias Ovejero (artístico) y Catalina Amburi (roller hockey)

Padel: Lihuel Angelini Candiano, Luca Cortese y Ramiro Pereyra

Remo: Santiago Ferrer Ferrero, Clara Galfre y Agustin Scenna

Rugby: Juan Ignacio Cecive, Francisco Carricart y Guido Bertozzi

Squash: Leandro Romiglio, Antonela Falcioni y Segundo Portabales

Surf: Franco Radziunas, Thiago Passeri Pezzati y Katya Wirsch

Sup: Alma Coletta Spada, Augusto Di Leva, Mateo Arrieta y Fabrizio Rondinara

Taekwondo: Antonella Mattei, María Julia Sepúlveda y Morena Leguizamón

Tenis: Solana Sierra, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Camila Pérez, Tobías Saisi y Francisco Torra Díaz

Triatlón: Tiago Muñoz, Martin Reynoso y Clara Debiassi

Vela: Joaquin Figueroa, Juan Diego Figueroa, Franco Riquelme Antonetti, Lorenzo Chasmann y Mateo Castañer

Voleibol: Morena Chiappero, Brais Del Coto, Azul Benitez y Mora Pampin

PREMIOS A LA TRAYECTORIA

Deportista: Christian Ledesma (automovilismo)

Entrenador: Alberto Páez (fútbol)

Árbitro: Martín Medina (vóleibol)

Dirigente: Eduardo Dominé (básquetbol)

Periodista deportivo local: Carlos Ruberto y Alberto Spognardi

Además se entregará una distinción especial a Guillermo Armani (boxeo) y se reconocerá a dos instituciones centenarias: Club de Pesca Mar del Plata y Club Náutico Mar del Plata.

EN CULTURA

Danza: Auquinco – Malambo Fantasía

Teatro: La Vargas

Artes visuales: Daniel Besoytaorube

Medios de comunicación: Adrián Barbarulo

Música: DJ Peter Suárez

Investigación científica: Miguel Monforte (recuperación de cintas fílmicas de 1900)

Oro en Cultura: Asociación de Amigos de Villa Mitre