El costo de vida creció al 2,3 % y crece una tendencia que preocupa hacia fin de año

La inflación fue del 2,3% en octubre último y acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses.

En los que va del año los precios subieron 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de vivienda, aguas, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%) .

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogas y Recreación y cultura, ambas con 1,6 %.

A nivel de las categorías, los precios estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC Núcelo (2,2%).