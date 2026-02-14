El Corso Central vuelve a Plaza España con desfile, música y más de 20 agrupaciones

Mañana a partir de las 18:00 se llevará a cabo el Gran Corso Central de los Carnavales Marplatenses en la zona de Plaza España (avenida Libertad y la costa). El evento, de carácter gratuito y orientado a toda la familia, es organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), la Asociación Carnavales Marplatenses (CAR.MA) y la organización “Al ritmo del carnaval”.

Esta jornada representa la fecha principal de los clásicos festejos y contará con la participación de murgas y comparsas locales que involucran a más de 1000 personas entre niños, adolescentes y adultos. Como ocurre en cada edición, el desfile oficial será encabezado por la Guardia Nacional del Mar.

El despliegue artístico incluirá un escenario murguero donde se presentarán más de 20 agrupaciones de diferentes organizaciones. El cierre de los espectáculos en dicho escenario estará a cargo de la banda Operación Rosa Rosa, marcando el final de la celebración central frente al mar.

Destacaron los organizadores que, en caso de condiciones climáticas adversas, el Corso Central se reprogramará para el lunes a las 18:00.