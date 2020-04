El coronavirus y los animales de compañía: los gatos y los perros ¿pueden contagiarse?

La pandemia del coronavirus mantiene en vilo al mundo. Son cada vez más las preguntas que deja que las certezas. Por eso, y a partir de la noticia de que dos gatos dieron positivo por COVID -19 en Nueva York, INFOCIELO habló con el presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, para que explique si pueden o no contagiar los animales y qué recomendaciones hay que seguir.

“Es todo objeto de estudio, como muchas de las cosas que se dicen y después se desdicen. Es todo muy nuevo, este virus es un virus de origen animal que pasó al humano. Aparentemente estos gastos se pueden haber enfermado. Sin embargo, lo que no hay es evidencia científica de cómo se pudieron haber contagiado ni si pueden ser transmisores”, explicó.

“Es una información muy complicada de transmitir. Yo siempre digo, ‘estamos todos filmando la película y todavía la película no terminó’. Todavía no hay nada en claro”, aseguró. Y siguió: “El animal puede ser un vehículo del virus, igual que una mano, una mesa o cualquier otro objeto porque el animal lo único que hace es transportar el virus, de ahí a que se enferme no se sabe”.

“Si vos le estornudas o toces al perro o al gato, puede caer el virus arriba de él y es lo mismo que estornudes y tosas arriba de la mesa, pases la mano y te terminas contagiando. Es el vehículo, como puede ser una mesa o cualquier otra cosa. Es un vector como lo que se dice, que es distinto a ser un transmisor”.

Desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires reiteran la importancia de la prevención ante la emergencia sanitaria. Recomendaciones a tener en cuenta:

Medidas generales para cualquier persona

Lavarse las manos.

Distanciamiento social.

Cubrirse al toser o estornudar.

No tocarse ojos, nariz y boca.

Medidas generales con mascotas independientemente del coronavirus

Después de tocar animales lavarse las manos.

No tocarse ojos, nariz y boca.

Antes de ir al veterinario llamar e informarse de cómo proceder con el fin de evitar aglomeramientos.

Por último, en el caso de que el dueño tenga coronavirus y el animal necesite ir al veterinario, que lo lleve una persona que no esté infectada. Es importante tener en cuenta que, si hay un humano con coronavirus en una casa, debe permanecer aislado tanto de las otras personas y como de los animales que vivan en ese lugar.