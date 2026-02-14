El consumo privado prolonga su estancamiento en el inicio de año: la compra de carne cae 6,5%

Los rubros más afectados
Entre los rubros más afectados aparece el consumo de carne vacuna, que se desplomó un 6,5% interanual, cerrando el semestre en terreno negativo. Enero también fue adverso para el sector automotor, con caída del 4,2% interanual. En materia recreativa, el sector gastronómico porteño volvió a quedar en rojo: 2,3%.
Asimismo, aunque los préstamos ligados al consumo se mantienen en tasas positivas, las compras con tarjeta de crédito crecieron un 11,7% interanual en enero, mostrando una «marcada desaceleración» frente a las subas del 20% que se registraban a fines de 2025.