El consumo privado prolonga su estancamiento en el inicio de año: la compra de carne cae 6,5%

Los rubros más afectados

Entre los rubros más afectados aparece el consumo de carne vacuna, que se desplomó un 6,5% interanual, cerrando el semestre en terreno negativo. Enero también fue adverso para el sector automotor, con caída del 4,2% interanual. En materia recreativa, el sector gastronómico porteño volvió a quedar en rojo: 2,3%.