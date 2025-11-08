El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata licita una nueva etapa del plan integral de puesta en valor de la red vial del puerto

Es una inversión de casi 448 millones de pesos que emprende el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Es parte de un programa de recuperación de calles, avenidas y muelles que ya tiene sus primeros avances con importantes mejoras.

Se abre a licitación una nueva etapa del plan integral de bacheo de la red vial del puerto con una inversión de casi 448 millones de pesos que emprende el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y forma parte de un programa sostenido de recuperación de calles, avenidas y muelles que ya aportó a lo largo del año importantes mejoras en diferentes sectores del puerto.

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata destacó que “la puesta en valor de todo el ecosistema vial del puerto, tanto de las áreas operativas como de las calles y avenidas de nuestra jurisdicción, que incluye pavimentación, bacheo y señalética, es prioritaria para garantizar la seguridad y la accesibilidad forma parte de programa que venimos ejecutando de manera sostenida y sistemática”.

Se trata de la Licitación Pública N° 04/2025 denominada “Bacheo Pavimentos de Hormigón – 2° Etapa/2025 – Puerto Mar del Plata” y está a cargo de la Gerencia de Obras del CPRMDP. El plazo de ejecución previsto es de 120 días corridos y la apertura de sobres con las correspondientes ofertas de los interesados se conocerá el próximo 12 de noviembre, a las 11.

El plan previsto involucra una superficie de casi 3.000 m2 que alcanza a sectores de las avenidas Prefectura Naval Argentina, Pesquero Dorrego y de los Pescadores, de calles Buque Pesquero Mariluz II y Buque Pesquero Merlín; también tramos del Espigón N°1, Espigón N°2, acceso a báscula y salida de automóviles de Terminales 2 y 3.

La obra dará continuidad a una primera etapa ya ejecutada que también alcanzó a una amplia zona de la jurisdicción portuaria que ya tiene disponible y en uso calles y avenidas reparadas por completo.