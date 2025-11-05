El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata cumplió 25 años con objetivos y proyectos de apuesta al crecimiento

El formato de administración del puerto local mediante un ente público-privado se implementó en noviembre de 2000. Brindó autonomía en la gestión y posibilitó avances a partir del diálogo y la labor mancomunada entre la provincia y los distintos protagonistas de la vida portuaria

Este 1° de noviembre el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata cumplió sus primeros 25 años con la misión de llevar adelante un modelo de administración público-privado para esta terminal marítima que lidera la actividad pesquera del país y amplía su oferta de servicios con industria naval, transporte de cargas, comercio exterior y turismo, entre otras actividades que se desarrollan dentro de su jurisdicción.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, actualmente presidido por el licenciado Marcos Gutiérrez, depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires y cuenta con un directorio en el que están representados distintos sectores vinculados con la actividad portuaria y la región. “Hay muchas propuestas y discusiones por delante, pero sobre todo hay acciones concretas y voluntad para construir un puerto dinámico, un puerto moderno, un puerto con futuro», dijo Gutiérrez al reflejar este desafío que se afronta día a día con todos los protagonistas de la actividad portuaria, incluido el sector privado, resaltando también la capacidad técnica del equipo de trabajo.

“Destacamos y agradecemos el diálogo y la labor compartida con las cámaras empresarias y los gremios, también a las gerencias y muy especialmente a los trabajadores que acompañan en este objetivo de hacer cada vez más grande al puerto”, destacó y remarcó como resultado el proceso de cambios plasmados o en desarrollo que han contribuido a optimizar la operatoria de esta terminal.

“El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, marca el rumbo para avanzar en tareas importantes para el puerto y la región entre las que destaca el dragado de mantenimiento”, dijo y sumó a las obras en curso un amplio plan de acondicionamiento y mejoras de la red vial y lumínica, de modernización de las defensas y condiciones de amarre en muelle, continuidad del plan de remoción de buques inactivos que permitió recuperar espacio para operatoria de embarcaciones, renovación de instalaciones portuarias y avanza una fuerte inversión en tecnología que hace a la seguridad integral de este puerto. “Todo esto es posible gracias al trabajo cotidiano y conjunto con la Provincia de Buenos Aires, con el gobernador; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero”, detalló.

En estos últimos dos años, también por iniciativa del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, se trabajó fuertemente en fortalecer el vínculo con la ciudad y la extensión de servicios la comunidad, reflejada en la generación de propuestas de capacitación que abarcan desde la posibilidad de finalizar estudios secundarios hasta formación de mano de obra calificada para empleos que demandan las distintas industrias vinculadas al puerto.

Gutiérrez hizo mención a este primer cuarto de siglo del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y convocó a poner más “innovación y coraje para lograr objetivos colectivos y dar el paso que como puerto y ciudad necesitamos”.