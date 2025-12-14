El Concejo Deliberante distinguió a “Los Locos del Radioteatro” por su aporte cultural

El Concejo Deliberante reconoció al ciclo “Los locos del radioteatro” por su aporte al fomento de la cultura local. La distinción se entregó en el marco de la función que el grupo ofrecerá hoy a las 19:00 en la Sala Nachman.

El grupo presentará la obra “Hortensias azules” de María Mercedes Di Benedetto. La puesta, que reúne humor, suspenso y amor, será interpretada por un elenco local bajo la dirección de Emilio Comte.

El Concejo destacó a “Los locos del radioteatro” por su “compromiso ininterrumpido con la cultura marplatense durante estos últimos 15 años”. El grupo, creado en 2010 por el actor Emilio Comte, ha desarrollado desde entonces una labor artística y cultural constante en la ciudad.

En junio celebraron 15 años de actividad continua, con un recorrido que incluye 73 estrenos y más de 600 funciones. De esta manera, se consolidaron como una compañía referente en la escena local, manteniendo viva una expresión emblemática de principios del Siglo XX y revalorizando el radioteatro como formato escénico para públicos de todas las edades.