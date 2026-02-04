El comediante Pablo Vasco presenta su unipersonal “Watafak!”

Hoy a las 22:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) el comediante Pablo Vasco estrenará su nuevo espectáculo titulado “Watafak!”.

Ganador en dos oportunidades del premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo de Stand Up, Vasco presenta un nuevo trabajo que continúa su recorrido artístico de más de una década dentro del género, consolidado como uno de los referentes de la escena local de comedia.

“Watafak!” es el undécimo unipersonal escrito e interpretado por el artista desde que dejó el circuito de elencos rotativos y comenzó a presentarse en formato solista. En el año en que cumple trece años de trayectoria en la comedia, combina distintos recursos del stand up como monólogos clásicos, oneliners, anécdotas personales y algunos esbozos poéticos, con un único objetivo: provocar la risa.

El espectáculo propone un repaso por los últimos textos escritos por el comediante y una reflexión humorística sobre situaciones cotidianas, desde la mirada de alguien que reconoce actuar muchas veces por fuera de lo que la sociedad espera como comportamiento de un cincuentón.

A lo largo de su carrera, Pablo Vasco fue convocado a participar en los festivales de comedia más importantes del país. En 2017 viajó a Estados Unidos tras ganar el concurso AcercARTE y realizó un seminario de stand up en Hollywood. Como cierre de esa experiencia, actuó en el Laugh Factory de Long Beach, uno de los clubes de comedia más reconocidos del mundo, convirtiéndose en uno de los pocos comediantes argentinos en presentarse en ese escenario.