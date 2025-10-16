El combustible aumenta 6 veces por mes denuncian en Tandil: El transporte público de pasajeros en crisis

Mientras en Tandil sostienen que el combustible asciende 6 veces en un mes, el intendente Miguel Lunghi debe resolver la actualización del valor del boleto del transporte urbano de pasajeros mediante un decreto, debido a que el HCD no otorga la tarifa de acuerdo a las variaciones del costo que sufren los insumos y las paritarias de la UTA. El sistema está al borde del funcionamiento, ya se han estirado las frecuencias, se ha reducido el horario de circulación y hasta se han cancelado servicios.

En General Pueyrredon el tema aparece como ausente, aunque no se descarta que la falta de intervención del Departamento Ejecutivo desemboque en la afectación del servicio que impactará sobre los usuarios. La cómoda mayoría que maneja Montenegro en el HCD impermeabiliza el tema, pero no sería raro que el conflicto desemboque ni bien se abran las urnas del 26 de octubre.

La oposición se mantiene con una agenda que evoluciona hacia un conflicto cuyo costo político lo deberá pagar el oficialismo que ahora aparece con color violeta. Pero algo habrá de suceder antes del 10 de diciembre cuando asuma Agustín Neme, lo cual sería una bomba a punto de estallar, según se puede estimar de acuerdo a una tendencia de fuertes medidas económicas.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó a fines de septiembre la Resolución 272/2025, que redefine la distribución del régimen transitorio de subsidios destinado a las empresas de transporte automotor que operan fuera del Área Metropolitana.

El documento, publicado el 25 de septiembre, fija un monto global de $ 3.540 millones a distribuir entre más de 60 jurisdicciones. La medida busca garantizar “previsibilidad, transparencia y equidad” en la asignación de fondos. Sin embargo, el análisis muestra que la brecha entre municipios se amplió, con diferencias que superan el 300% entre las ciudades más y menos beneficiadas.

Grandes subas y pocos beneficiarios El nuevo esquema, acompañado por la Metodología de Distribución del Régimen Transitorio, prioriza tres variables para las líneas municipales: personal afectado, parque móvil y kilómetros recorridos. A cada unidad se le asegura un ingreso mínimo de $ 4 millones, y se fija además un piso de $ 2.083.194,50 por agente y $ 1.900 por kilómetro recorrido.

Con esta fórmula, Tornquist encabeza los mayores incrementos (+370%), seguido por Junín (+298%), San Andrés de Giles (+205%), Chivilcoy (+186%), San Pedro (+178%), Azul(+129%) y Olavarría(+122%).