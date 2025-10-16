El combustible aumenta 6 veces por mes denuncian en Tandil: El transporte público de pasajeros en crisis

Mientras en Tandil sostienen que el combustible asciende 6 veces en un mes, el intendente Miguel Lunghi debe resolver la actualización del valor del boleto del transporte urbano de pasajeros mediante un decreto, debido a que el HCD no otorga la tarifa de acuerdo a las variaciones del costo que sufren los insumos y las paritarias de la UTA. El sistema está al borde del funcionamiento, ya se han estirado las frecuencias, se ha reducido el horario de circulación y hasta se han cancelado servicios.
En General Pueyrredon el tema aparece como ausente, aunque no se descarta que la falta de intervención del Departamento Ejecutivo desemboque en la afectación del servicio que impactará sobre los usuarios. La cómoda mayoría que maneja Montenegro en el HCD impermeabiliza el tema, pero no sería raro que el conflicto desemboque ni bien se abran las urnas del 26 de octubre.
La oposición se mantiene con una agenda que evoluciona hacia un conflicto cuyo costo político lo deberá pagar el oficialismo que ahora aparece con color violeta. Pero algo habrá de suceder antes del 10 de diciembre cuando asuma Agustín Neme, lo cual sería una bomba a punto de estallar, según se puede estimar de acuerdo a una tendencia de fuertes medidas económicas.
Grandes subas y pocos beneficiarios
El nuevo esquema, acompañado por la Metodología de Distribución del Régimen Transitorio, prioriza tres variables para las líneas municipales: personal afectado, parque móvil y kilómetros recorridos. A cada unidad se le asegura un ingreso mínimo de $ 4 millones, y se fija además un piso de $ 2.083.194,50 por agente y $ 1.900 por kilómetro recorrido.
Mar del Plata, el caso más sensible
Según los datos oficiales, las empresas de Mar del Plata (Peralta Ramos, 12 de Octubre y Batán) concentran casi $ 1.000 millones en subsidios provinciales mensuales, pero la ciudad recibe más fondos nacionales que bonaerenses.
En mayo de 2025, el Estado nacional transfirió $ 1.443 millones, mientras la Provincia aportó $ 1.196 millones, confirmando que la dependencia del financiamiento federal sigue siendo clave para sostener el sistema.
Necochea, sin cambios significativos
En el caso de Necochea, las dos prestatarias locales, Compañía de Transportes Necochea SA y Micro Ómnibus Nueva Pompeya SRL, mantienen montos similares a los de meses anteriores, con asignaciones de $ 69,9 millones y $20,6 millones, respectivamente.
Las variaciones apenas cubren los aumentos salariales y de combustible, sin margen para renovación de flota ni expansión de recorridos.
Fondo especial, dudas sobre la equidad
La resolución también crea un Fondo Especial de $ 100 millones, reservado para emergencias y redistribuciones eventuales entre líneas provinciales. No obstante, el propio documento aclara que ninguna empresa recibirá menos que en la última distribución, lo que limita la capacidad de corrección en el corto plazo.
Funcionarios y empresarios del sector coinciden en que el nuevo esquema “da algo más de previsibilidad”, pero advierten que las asimetrías persisten. En ciudades donde la demanda crece y los costos se disparan, los incrementos quedaron muy por detrás de las necesidades operativas.
En síntesis, el nuevo reparto bonaerense muestra una estructura técnica más detallada, pero con resultados que distan de ser equilibrados. El desafío, señalan desde distintos municipios, será lograr que las futuras revisiones incorporen verdaderos criterios de proporcionalidad: “transparencia en la fórmula y equidad entre territorios”, dos promesas que todavía están por cumplirse. (DIB)