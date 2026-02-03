El Colegio de Martilleros organiza un ciclo cultural por los 152 años de Mar del Plata

En el marco de los festejos por el 152º aniversario de Mar del Plata, el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata realizará el ciclo cultural “Voces de nuestra ciudad”, con entrada libre y gratuita, durante los cuatro jueves de febrero, en su sede de Bolívar 2958 y en la Plazoleta de Plaza España.

La apertura será este jueves 5 a las 19:00 con la actividad “Periodistas con memoria”, un homenaje de sus colegas a quienes los precedieron y acompañaron durante las décadas del 60 y 70. La iniciativa pertenece a Andrés Soto y será moderada por Nino Ramella y Eduardo Zanoli.

En esa misma jornada se entregarán placas conmemorativas por los aniversarios de Canal 2, Canal 8 y Canal 10 de Mar del Plata.

Además, quedará inaugurada la muestra fotográfica de los años 60 y 70 titulada “El apogeo de la ciudad de todos”. La exposición está asociada al libro colectivo compilado por Elisa Pastoriza y Melina Piglia, “La ciudad de todos: Mar del Plata en los años sesenta”. Con la colaboración de EUDEM y de la Asociación de Amigos de Villa Victoria, se realizó la selección y curaduría de 20 fotografías captadas por Juan Bautista Pablo “Pupeto” Mastropasqua y Dmitri Kessel, fotógrafo de la revista “Life”.

Las actividades continuarán el jueves 12 con dos encuentros. A las 10:00, con la presencia de autoridades locales y provinciales, se inaugurará la puesta en valor del Monumento al Nuevo Milenio “Contemplando la Eternidad”, de Marta Minujín, emplazado en la plazoleta de Chacabuco y la costa.

Ese mismo día, a las 19:00 en la sede institucional, se presentará el libro “El árbol de mi vida”, de Ricardo Guillermo Martín, acompañado por Lucía Martín y entrevistado por Delia Sáenz. Luego actuarán las cantantes Valeria Alias y Paula Reser, junto al músico Bruno Viviani.

El jueves 19 a las 19:00 se presentarán los tres últimos libros de la colección “Mar del Plata, entre el mar y la pampa”, editada por EUDEM (UNMDP) y dirigida por Elisa Pastoriza: “Cruzar el océano. Inmigración, familia y trabajo”, de María Liliana Da Orden; “Hacer la temporada. Trabajar en hoteles, bares y restaurantes”, de Débora Garazi; y “Antes de Mar del Plata. Luces y sombras en los orígenes de la ciudad feliz”, de Daniel Reynoso.

En esa jornada, el cantante, guitarrista y compositor Diego Lemmi Moreno, quien celebra 35 años de trayectoria artística internacional, se despedirá de la ciudad con dos temas alusivos.

El cierre será el jueves 26 a las 19:00 con un espectáculo musical dedicado a la ciudad. Juan Manuel Chazarreta interpretará su chacarera “Mardelplateando”; la familia Albornoz Llunez cantará la chacarera de Lucía y Norberto Albornoz, “Con una marca en la frente”; y el Coro del Colegio, dirigido por el maestro José María Ulla, ofrecerá un repertorio de canciones históricas.

La danza también formará parte de la propuesta con la participación de los profesores Rocío Bastarrica y Nicolás Erneta.